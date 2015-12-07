Devler Liginde Cüney Çakır'a Kritik Atama

Şampiyonlar liginde devamlı büyük karşılaşmalarda düdük çalan başarılı hakemlerimizden Cüneyt Çakır kritik bir karşılaşmaya daha atandı, Chelsea Porto maçında düdük çalacak olan hakemimizin yardımcılıklaırnı da Tarık Ongun ve Bahattin Duran yapacak, maçın 4. hakemi ise Mustafa Emre Eyisoy olacak, karşılaşma 9 Aralık Çarşamba günü Londra Stamford Bridge Stadyumu'nda başlayacak

07 Aralık 2015 Pazartesi 12:07