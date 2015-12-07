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Devler Liginde Cüney Çakır'a Kritik Atama
Şampiyonlar liginde devamlı büyük karşılaşmalarda düdük çalan başarılı hakemlerimizden Cüneyt Çakır kritik bir karşılaşmaya daha atandı, Chelsea Porto maçında düdük çalacak olan hakemimizin yardımcılıklaırnı da Tarık Ongun ve Bahattin Duran yapacak, maçın 4. hakemi ise Mustafa Emre Eyisoy olacak, karşılaşma 9 Aralık Çarşamba günü Londra Stamford Bridge Stadyumu'nda başlayacak
07 Aralık 2015 Pazartesi 12:07
Şampiyonlar liginde devamlı büyük karşılaşmalarda düdük çalan başarılı hakemlerimizden Cüneyt Çakır kritik bir karşılaşmaya daha atandı, Chelsea Porto maçında düdük çalacak olan hakemimizin yardımcılıklaırnı da Tarık Ongun ve Bahattin Duran yapacak, maçın 4. hakemi ise Mustafa Emre Eyisoy olacak, karşılaşma 9 Aralık Çarşamba günü Londra Stamford Bridge Stadyumu'nda başlayacak
FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır, İngiltere'nin Chelsea ile Portekiz'in Porto takımları arasında 9 Aralık 2015 Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu maçını yönetecek.
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Stamford Bridge Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mustafa Emre Eyisoy'un 4. hakem olacağı müsabakada, Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek ise ilave yardımcı hakemlik görevlerini üstlenecek.
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