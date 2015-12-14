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Dev Derbide İlk 11'ler Belli Oldu!

Beşiktaş ile Galatasaray arasında Olimpiyat stadında oynanacak derbinin ilk 11'leri belli oldu, iki takımda mutlak galibiyet peşinde ve artık maç saati bekleniyor!

Dev Derbide İlk 11'ler Belli Oldu!
 Beşiktaş ile Galatasaray arasında Olimpiyat stadında oynanacak derbinin ilk 11'leri belli oldu, iki takımda mutlak galibiyet peşinde ve artık maç saati bekleniyor!

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY



STAT: Olimpiyat

HAKEM: Mete Kalkavan



SAAT: 20:00

YAYIN: Lig TV



BEŞİKTAŞ: Günay, Beck, Rhodolfo, Ersan, İsmail, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Sosa, Olcay, Gomez

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş



GALATASARAY: Muslera, Sabri, Semih, Hakan, Olcan, Chedjou, Selçuk, Yasin, Sneijder, Podolski, Burak.

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Denizli
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayBeşiktaş
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