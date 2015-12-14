Dev Derbide İlk 11'ler Belli Oldu!

Beşiktaş ile Galatasaray arasında Olimpiyat stadında oynanacak derbinin ilk 11'leri belli oldu, iki takımda mutlak galibiyet peşinde ve artık maç saati bekleniyor!
BEŞİKTAŞ - GALATASARAY
STAT: Olimpiyat
HAKEM: Mete Kalkavan
SAAT: 20:00
YAYIN: Lig TV
BEŞİKTAŞ: Günay, Beck, Rhodolfo, Ersan, İsmail, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Sosa, Olcay, Gomez
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
GALATASARAY: Muslera, Sabri, Semih, Hakan, Olcan, Chedjou, Selçuk, Yasin, Sneijder, Podolski, Burak.
TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Denizli
BEŞİKTAŞ - GALATASARAY
STAT: Olimpiyat
HAKEM: Mete Kalkavan
SAAT: 20:00
YAYIN: Lig TV
BEŞİKTAŞ: Günay, Beck, Rhodolfo, Ersan, İsmail, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Sosa, Olcay, Gomez
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
GALATASARAY: Muslera, Sabri, Semih, Hakan, Olcan, Chedjou, Selçuk, Yasin, Sneijder, Podolski, Burak.
TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Denizli