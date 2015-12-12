Derbide Gözler Alman Yıldızlar Lukas Podolski ve Mario Gomez'de Olacak

Sezon başında Beşiktaş'ın İtalyan ekibi Fiorentina'dan renklerine kattığı 30 yaşındaki Gomez ile Galatasaray'ın İngiliz temsilcisi Arsenal'dan transfer ettiği aynı yaştaki Podolski, bu sezon takımlarının gol yollarındaki en etkili isimleri olarak dikkati çekiyor.

GOMEZ 12, PODOLSKI 9 GOL ATTI

Mario Gomez resmi maçlarda 12 gol atarken, Lukas Podolski 9 kez meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

Gomez, Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde görev aldığı 19 resmi karşılaşmada bin 446 dakika oynarken, Podolski ise Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Lig'inde 20 maçta bin 688 dakika sahada kaldı.





GOMEZ, LİGDE 10 GOL ATTI

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Mario Gomez, 12 golün 10'unu Süper Lig'de attı.

Süper Lig'de siyah-beyazlı takımın en skorer ismi olan Alman oyuncu, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Eskişehirspor maçlarında ikişer, Antalyaspor, Kasımpaşa, Medicana Sivasspor ve Kayserispor maçlarında ise birer gol kaydetti.

AVRUPA'DA 2 GOL

Mario Gomez, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Lokomotiv Moskova ve Sporting Lizbon ile deplasmanda oynanan karşılaşmalarda birer kez topu ağlarla buluşturdu.

Beşiktaş'ta Gomez'den sonra en skorer oyuncu Cenk Tosun oldu. Cenk, bu sezon 5'i Süper Lig olmak üzere toplam 7 kez rakip fileleri havalandırdı.

Siyah-beyazlı takımda Oğuzhan Özyakup ve Ricardo Quaresma da resmi maçlarda dörder golle öne çıkıyor.





PODOLSKI LİGDE 7 GOL KAYDETTİ

Galatasaray'ın resmi maçlardaki en skorer oyuncusu Lukas Podolski, Süper Lig'de 7 gol attı.

Ligde Burak Yılmaz ile aynı gol sayısına sahip Alman oyuncu, Bursaspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Gaziantepspor, Mersin İdmanyurdu ve Sivasspor maçlarında fileleri havalandırdı.

POLDİ, AVRUPA'DA 2 GOL ATTI

Podolski, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Benfica ile oynanan iki karşılaşmada da takımına birer gol kazandırdı.

Podolski'den sonra Galatasaray'ın en golcü futbolcusu olan Burak Yılmaz, bu sezon tamamı Süper Lig'de olmak üzere 7 gol kaydetti.

Sarı-kırmızılı ekipte bu sezon resmi maçlarda Selçuk İnan'ın 4, Wesley Sneijder, Yasin Öztekin ve Bilal Kısa'nın da üçer golü bulunuyor.