Derbi öncesi Mario Gomez çok iddialı!

Beşiktaş'ın Alman yıldızı Mario Gomez, zorlu Fenerbahçe derbisi öncesinde Alman basınına açıklamalarda bulundu. Bild am Sontag gazetesine konuşan golcü futbolcu, "Bu maça çok iyi motive oldum. Fenerbahçe'nin stadyumundaki atmosferi dört gözle bekliyorum. Orada şimdiye kadar hiç oynamadım. Benim için yeni bir tecrübe olacak"dedi.

'Formumun zirvesindeyim'

Süper Lig'de kaydettiği 16 golle, gol krallığı yarışının ilk sırasında bulunan Mario Gomez, kritik randevi öncesinde formunun zirvesinde olduğunu söyleyerek, "Vücudumun ne durumda olup olmadığını biliyorum. Şu an son derece sağlıklıyım ve fizik olarak iyi durumdayım. Benim için en önemli olan şey de bu. Zaten kalitemden hiç bir zaman şüphem olmadı ancak sadece fizik olarak gerilemiştim. Şimdi onu da geri kazandım" diye konuştu.

'Beşiktaş doğru karardı'

Mario Gomez şöyle devam etti: "Beşiktaş'a gelme kararı benim için çok önemliydi. Bu sezon kesinlikle şampiyon olmak istiyoruz ve bunun için gerekli kaliteye de sahibiz. Hangi ligde olursanız olsun işinizi yapıp yapmadığınız önemli. Gollerinizi atıp atmadığınız. Her hafta gollerinizi attığınızda mutlu oluyorsunuz. O yüzden Beşiktaş'a gelmek benim için doğru karardı."

'Almanya'ya katkı sağlarım'

Uzun bir aranın ardından bu sezon Alman Milli Takımı'na tekrar çağrılan ve EURO 2016'da da forma giymeyi bekleyen 30 yaşındaki futbolcu, "Bu form durumumu sürdürürsem milli takıma çağrılacağımı düşünüyorum. Yüzde 100'ümde olduğumda milli takım için verecek şeylerim olacak. Avrupa Şampiyonası'nda forma giymeyi gerçekten çok istiyorum"ifadelerini kullandı.

Kaynak : Milliyet