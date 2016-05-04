Derbi öncesi Galatasaray'a güzel haber!

Osmanlı’nın Kasımpaşa ile berabere kalması sonrasında Cimbom için Beşiktaş derbisinin önemi iyice arttı. Süper Lig’de 5. olmak adına final gözüyle bakılan derbide Wesley Sneijder Aslan’ın en büyük kozu olarak sahada yer alacak.



Son 4 maç da final gibi!

ASLINDA Florya’da hafta sonunda da akıllar Kasımpaşa-Osmanlı maçında idi. Çünkü Osmanlı’nın, Kasımpaşa’yı mağlup etse puan farkı ligin bitimine 3 hafta kala 5 puana çıkacaktı. Böyle bir durumda G.Saray’ın, Avrupa bileti almak adına en yakın yolu yalnız Türkiye Kupası’nı kaldırmak olacaktı. Ancak Osmanlı’nın puan kaybıyla, şimdi Florya’da ‘1 değil 4 maç da final özelliği taşıyor’ cümlesi dillerden düşmüyor.En doğru örnek ise Wesley Sneijder… Hollanda Milli Takımı’nda sakatlanan ve F.Bahçe derbisinde oynayan Sneijder, daha sonra Rize maçının 10. dakikasında oyundan çıkmıştı. Adalesindeki sakatlık nedeni ile tedbir amaçlı güçlendirme çalışmalarına tabi tutulan ve sezonu kapatma riski nedeni ile Kasımpaşa, Bursa maçlarında oynatılmayan Sneijder’ın hedef maçlarında sahada olması planlanıyordu.



Sneijder'e özel kuvvetlendirme çalışması yapılıyor

SNEIJDER , bugünkü Rize maçında da sahada olmayacak. Sağlık Kurulu’nun yoğun bir kuvvetlendirme programına tabi tuttuğu Sneijder, bu sonuç sonrasında Beşiktaş derbisinde sahada olacak. Hollandalı’yı sakatlık ve ağrıları nedeni ile ekonomik ve tedbirli kullanmak isteyen G.Saray, en önemli silahını da Beşiktaş maçında sahaya sürmeyi planlıyor. Sağlık kurulu da Sneijder’ın en hazır halde derbide sahada olması adına Hollandalı’yı özel kuvvetlendirme çalışmalarına tabi tutuyor.

G.Saray büyük önem taşıyan katılım hakkını kazanmak için işini 26 Mayıs’taki Türkiye Kupası finaline bırakmadan ligde garantilemek istiyor. Kısaca G.Saray ligde 3’te 3 yaparak Avrupa biletini cebine koymak ve UEFA’dan aldığı 1 yıllık cezayı da önümüzdeki sezon çekmek istiyor.