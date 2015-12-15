Derbi heyecanı hastanelik etti

Beşiktaş Yönetim Kurulu derbi öncesi Galatasaray Yönetimi’ni yemekte ağırladı. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda verilen yemeğe, Başkanlar Fikret Orman ve Dursun Özbekde katıldı. Orman ve Özbek derbiyi de birlikte izledi.

Beşiktaş'taki başkanlığı döneminde ilk kez bir Galatasaray galibiyeti gören Fikret Orman, dün büyük heyecan ve sevinç yaşadı.

Gökhan Töre'nin galibiyeti getiren golünün ardından tansiyonu yükselen Fikret Orman tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.

Başkanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.