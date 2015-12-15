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Derbi heyecanı hastanelik etti

Dün akşam oynanan Beşiktaş Galatasaray derbisinde Gökhan Töre'nin attığı galibiyet golünün ardından Fikret Orman yaşadığı sevince dayanamadı, tansiyonu yükselen başkan hastaneye kaldırıldı

Derbi heyecanı hastanelik etti
 Dün akşam oynanan Beşiktaş Galatasaray derbisinde Gökhan Töre'nin attığı galibiyet golünün ardından Fikret Orman yaşadığı sevince dayanamadı, tansiyonu yükselen başkan hastaneye kaldırıldı
Beşiktaş Yönetim Kurulu derbi öncesi Galatasaray Yönetimi’ni yemekte ağırladı. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda verilen yemeğe, Başkanlar Fikret Orman ve Dursun Özbekde katıldı. Orman ve Özbek derbiyi de birlikte izledi.

Beşiktaş'taki başkanlığı döneminde ilk kez bir Galatasaray galibiyeti gören Fikret Orman, dün büyük heyecan ve sevinç yaşadı.

Gökhan Töre'nin galibiyeti getiren golünün ardından tansiyonu yükselen Fikret Orman tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı. 

Başkanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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GalatasarayBeşiktaşGökhan TöreFikret Orman
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