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Derbi galibiyetinin ardından Metin Albayrak'tan iddialı açıklamalar

Dün akşam oynanan derbinin ardından açıklamalarda bulunan Metin Albayrak bu sezon derbilerde 4'te 4 yapacaklarına inandıklarını söyledi

Derbi galibiyetinin ardından Metin Albayrak'tan iddialı açıklamalar
 Dün akşam oynanan derbinin ardından açıklamalarda bulunan Metin Albayrak bu sezon derbilerde 4'te 4 yapacaklarına inandıklarını söyledi

Metin Albayrak yaptığı açıklamada; "Takım halinde yeniliyorsun, takım halinde kaybediyorsun. Bizim her oyuncumuz çok değerli. Bu akşam hak ederek bir galibiyet aldık. Pazartesi akşamı buraya kadar gelen taraftarımıza teşekkür ederiz. Futbolda bireysel hatalar olabilir. Bu hata oyunu. Biz bu maça çok inandık. Tek yürek olduk 3 günde. Galatasaray bizim rakiplerimizden birisi ama 9 puan önlerinde olmak avantaj. Biz sezon sonunu konuşmak istiyoruz. İki maçı da kazanarak devreyi lider bitirmek istiyoruz. Her maç takıma ekstra güven kazandırıyor. Maça inanmıştık. Bunu da gösterdik. Rakiplerimize baktığımızda 3 kaleci var. Bizde iki kaleci. Bir kaleci arayışımız var. Tolga'nın yaptığı veya Günay'ın yaptığı hatadan dolayı kaleci aramıyoruz. Sezon başından beri kaleci arıyoruz. Stoper için de arayışlarımız var. Bu sene derbilerde 4'te 4 yapacağız" iddiasını ortaya attı.
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BeşiktaşMetin Albayrak
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