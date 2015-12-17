Depay: ''Büyük futbolcular Fenerbahçe'de mi oynar?''

Manchester United forması giyen Memphis Depay'ın milli takım arkadaşı Robin van Persie'ye "Büyük futbolcular Fenerbahçe'de mi oynar?" dediği iddia edildi.

Voetbal International'da yer alan habere göre Hollanda Milli Takımı'nın Kazakistan ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi Depay ile Van Persie arasında gerginlik yaşanmıştı.

Van Persie'nin Depay'a "Kendini büyük futbolcu falan mı zannediyorsun?" dediği; 21 yaşındaki Manchester Unitedlı oyuncunun da bu sözlere "Büyük futbolcular Fenerbahçe'de mi oynar?" diyerek cevap verdiği iddia edildi.

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Danny Blind, Kazakistan maçında Depay'a 90 dakika forma şansı tanırken; Van Persie bu maçta 87. dakikada oyuna dahil olmuştu.

Hollanda, Kazakistan'ı deplasmanda 2-1 mağlup etmesine rağmen, Euro 2016 Eleme Grupları'nı Türkiye'nin arkasında dördüncü sırada tamamlamış ve Fransa'daki şampiyonaya katılma fırsatını kaçırmıştı.