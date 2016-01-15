Denizlispor Puan Silme Cezasını Anayasa Mahkemesine taşıyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu'nun mali kriterleri uymadığı gerekçesiyle 3 puanlarının silme kararıyla ilgili itirazlarını reddettiğini belirten Denizlispor Başkanı Mustafa Şavluk, konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını söyledi.



Tahkim Kurulu'nun gerekçeli kararını başvuru tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde vermek zorunda olduğunu, bunun yapılmadığını iddia eden Başkan Şavluk, "Aralıkayında verilmesi gereken gerekçeli karar, 14 Ocak'ta verildi. Burada hak ihlali var" dedi.

7 KULÜP ORTAK BAŞVURU YAPACAK

Bucaspor, Kahramanmaraşspor, Ankaragücü, Orduspor, Samsunspor ve Tarsus İdmanurdu'nun itirazının da reddedildiğini belirten Başkan Şavluk, bu kulüplerle birlikte hareket edeceklerini, Anayasa Mahkemesi'ne ortak başvuru yapacaklarını sözlerine ekledi.

Denizlispor teknik sorumlusu Ali Yalçın ise, "Bizim elimizden gelen bir şey yok. Bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Teknik heyet ve futbolcular olarak son düdüğe kadar mücadele edip, bu takımı ligde tutmaya çalışacağız" dedi