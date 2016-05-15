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Denizlispor Küme Düşmekten Kurtuldu!

Denizlispor oynadığı maçta mağlubiyet almasına rağmen Lig'de kalmayı başararak büyük bir sevinç yaşadı.

Denizlispor Küme Düşmekten Kurtuldu!
Denizlispor, aldığı mağlubiyete rağmen ligde kalırken, maç sonu hem futbolcular hem de teknik heyet büyük mutluluk yaşadı.

PTT 1. Lig'in son haftası adeta nefesleri kesti. Ligin son haftasına rakiplerinin önünde giren ancak beklenmedik bir şekilde Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'a 5-2 mağlup olan Denizlispor'un kulağı Balıkesirspor- 1461 Trabzon maçına gitti. Bu sırada 1461 Trabzon'un beraberliği yakalamasının ardından Denizlispor yedek kulübesi büyük şok yaşadı. Denizlispor Teknik Direktörü Koray Palaz, son dakikalarda adeta yerinde duramazken, maçın ardından da sahadan ayrılmadı. Saha içinde yardımcısının telefonunda Balıkesirspor'un galibiyetini gören Palaz büyük mutluluk yaşadı. Bu sırada tribünlerde yüzlerce kişinin kendisi lehine yaptığı tezahüratlara el sallayarak karşılık veren genç teknik adam, daha sonra ise bir grup taraftarın yanına gitti. Ligde kalmanın sevincini taraftarlarla yaşayan Palaz'a bazı futbolcular da eşlik etti. Koray Palaz tribünlerde, futbolcular ise saha içinde hatıra fotoğrafı çektirdi. Maraton tribününde bir grup taraftar üzerinde Denizlispor Teknik Direktörü Koray Palaz ve teknik sorumlu Ümit Metin Yıldız'ın fotoğrafının ve 'Başarı tesadüf değildir. Minnettarız' yazan pankart açtığı da görüldü.

Ligde kaldıkları için çok mutlu olduklarını kaydeden Palaz, "Bu kadar kaliteli oyuncularımla biz bu ligde kalmayı hak etmiştik. Ummadığımız bir mağlubiyet aldık. Buradan da elbette dersimizi çıkaracağız. Ama haftalar önce bu takım düşer düşüncelerinden son dakikalarda da olsa ligde kalmayı başardık. Çok muyluyum. Oyuncularıma, yönetime, destek verenlere, taraftarımıza çok teşekkür ederim" dedi. -
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