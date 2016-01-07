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Denizlispor Krizinde Son Durum

Alınan olağanüstü kurul kararının ardından bu durumdan futbolcuların etkilenmemesi için Denizlispor teknik heyeti büyük çaba içinde

Denizlispor Krizinde Son Durum

 Denizlispor'da yönetimin olağanüstü genel kurul kararı almasının ardından teknik heyet bu durumun futbolculara olumsuz yansımaması için çalışmalar yapıyor.

Yeşil-siyahlı takım PTT 1. Lig'in ikinci devresine Denizli Haluk Ulusoy Tesisleri'nde hazırlanmaya devam ediyor. Denizlispor'da yönetimin aldığı olağanüstü genel kurul kararının oyunculara olumsuz yansımasını istemeyen Denizlispor Teknik Direktörü Ali Yalçın ve teknik heyet, futbolcularla özel olarak ilgileniyor.

Bu durumun kendilerine olumsuz yansımasını istemediklerini kaydeden Teknik Direktör Ali Yalçın, "Tabi ki bu durumlar takımları etkiler. Biz sonuçta profesyonel insanlarız ve bu olayı en az hasarla atlatmaya çalışmalıyız. Keşke bu durumlar yaşanmasa. Tam yönetime ve başkana alışmışken bu şekilde olması bizi tedirgin de ediyor. Biz bu tedirginliği en aza indireceğiz. İkinci yarı önümüzde çok zorlu maçlar var. Biz işimize bakacağız ve ligde kalmak için çok çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan yeşil-siyahlı takım Denizlispor Tesisleri'nde Denizli Büyükşehir Belediyespor ile oynadığı hazırlık maçını da 3-1 kazandı. - DENİZLİ
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