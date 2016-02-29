Denizli'nin yerine sürpriz adaylar!

Sarı kırmızılı takım için ilk aday; Wesley Sneijder'in önerisiyle sarı kırmızılı kulübün alt yapısının başına getirilen Hollandalı Jan Olde Riekerink.

Alt yapı konusunda uzman olan ve Sneijder, Nigel De Jong, Rafael van der Vaart gibi yıldızları yetiştiren Riekerink, Gent ve Emmen'de A takım teknik direktörlüğü de yaptı.



OKAN BURUK ADI 15 GÜNDÜR GÜNDEMDE



Sarı kırmızılı kulislerde konuşulan diğer konuşulan isim ise Okan Buruk. Son olarak Medicana Sivasspor'u çalıştıran genç teknik adamı Galatasaray camiasından bazı kişiler 15 gündür yönetime tavisye ediyordu.

163 GÜNLÜK ÇİLE



Öte yandan, Gaziantepspor'a mağlup olan Galatasaray, deplasmanda 3 puana hasret kaldı. Sarı kırmızılı takım son deplasman galibiyeti 3 Ekim 2015 tarihinde Başakşehir’e karşı almıştı. 2016 yılında ligde tek bir galibiyeti bulunmayan Galatasaray, 149 gündür dış sahada kazanamadı. Galatasaray, İstanbul dışında ise son olarak Hamza Hamzaoğlu yönetiminde 163 gün önce 19 Eylül 2015 tarihinde Trabzonspor’a karşı 1-0’lık bir galibiyet elde etti.

6 MAÇTA KAYIP 16 PUAN



Teknik Direktörü Mustafa Denizli ile ligde hiç dış saha galibiyeti alamayan Galatasaray tecrübeli teknik adam yönetiminde çıktığı 6 maçta 4 mağlubiyet 2 beraberlik aldı. Denizli ile Galatasaray deplasmanlardan sadece 2 puan çıkarabilirken tam 16 puan kaybetti.



8 MAÇTIR YÜZÜ GÜLMÜYOR



Fenerbahçe-Galatasaray: 1-1 (H.Hamzaoğlu)

Rizespor-Galatasaray: 4-3 (H.Hamzaoğlu)

Kasımpaşa-Galatasaray: 2-2

Beşiktaş-Galatasaray: 2-1

Kayserispor-Galatasaray: 1-1

Osmanlıspor-Galatasaray: 3-2

Mersin İY-Galatasaray: 2-1

Gaziantepspor-Galatasaray: 2-0