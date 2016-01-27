Denizli'den Transfer Açıklaması! Dedikoduları Doğruladı!

Mustafa Denizli transfer gündemi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Burak Yılmaz'ın satılmasına karşı olduğunu belirten Denizli transfer listesinin ilk sırasında Benitez'in olduğunu belirtti.
Çeşitli aşamalarda bir araya gelindi. Bu bir araya geldiğimiz dönemde, hem transfer yapmak istediğimiz kulübün yöneticileri, daha evvel düşündüğümüz fiyatların biraz üzerine çıktı. Bu aşamada UEFA ile durumumuz ortaya çıktı. Ben görev yaptığım sürece iki birimi de sağlıklı değerlendirmek zorundayım. Hem kulübümü, hem takımımı. Saatler süren çalışmalar yaptık. İkisini de değerlendirdik ve belli bir aşamaya geldik. Birincisi Galatasaray'ın ceza alma durumundan bahsediliyor ama bu net bir şekilde gerçekleşecek bir şey değil.
Transfer listesinin ilk sırasında Benitez'in yer aldığını kaydeden Denizli, "Benim bu dönem itibariyle ağırlıklı olarak takip ettiğim futbolcularla ilgili raporum başkanımız ve yönetimimizde var. Transferde 3 tane birimin aynı düşüncede olması lazım. Benim bu yıl itibariyle, ocak transferinde öncelikli düşündüğüm transfer Martin Benitez'di. Mustafa Denizli'nin ismini açıkladığı Arjantinli Martin Benitez, ülkesinde Independiente takımında forma giyiyor. 21 yaşındaki oyuncu, forvet ve forvet arkası pozisyonlarında görev yapıyor.
Çeşitli aşamalarda bir araya gelindi. Bu bir araya geldiğimiz dönemde, hem transfer yapmak istediğimiz kulübün yöneticileri, daha evvel düşündüğümüz fiyatların biraz üzerine çıktı. Bu aşamada UEFA ile durumumuz ortaya çıktı. Ben görev yaptığım sürece iki birimi de sağlıklı değerlendirmek zorundayım. Hem kulübümü, hem takımımı. Saatler süren çalışmalar yaptık. İkisini de değerlendirdik ve belli bir aşamaya geldik. Birincisi Galatasaray'ın ceza alma durumundan bahsediliyor ama bu net bir şekilde gerçekleşecek bir şey değil.