Deniz Naki'nin paylaşımına tepkiler artıyor

Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Bursaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen Amedspor'un oyuncularından Deniz Naki, sosyal medya aracılığıyla bir açıklama yaptı.



İşte "Her Biji Azadi (Yaşasın Özgürlük)" cümlesiyle biten Deniz Naki'nin o açıklaması:





"ÖZGÜRLÜĞE OLAN İNANCIMIZ İLE SAHAYA ÇIKTIK"

"Bizim için bugün çok önemli bir galibiyet oldu. Bize karşı yürütülen bu kirli oyundan alnımızın akı ile çıktık. Böylesi zor bir dönemde halkımıza ufak da olsa umut ışığı olabilmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Amedspor olarak boynumuzu eğmedik ve eğmeyeceğiz de. Biz özgürlüğe olan inancımız ile çıktık sahaya ve kazandık. Çünkü biz özgürlüğe ve umuda fidanlarımızı ektik.

"50 GÜNDÜR SÜREN ZULÜMDE HAYATLARINI KAYBEDEN..."

Bizi yalnız bırakmayan bütün siyasetçilerimize, sanatçılarımıza, aydınlarımıza ve halkımıza teşekkürü borç biliyoruz ve bu galibiyeti topraklarımızda 50 günden fazladır süren zulümde hayatlarını kaybeden ve yaralılarımıza adıyoruz, armağan ediyoruz. Her biji Azadi (Yaşasın Özgürlük)"

"DERSİMLİ VE ALEVİYİM, BUNDAN GURUR DUYUYORUM" DEMİŞTİ

Öte yandan Bayer Leverkusen'in altyapısından yetişen, Gençlerbirliği'nin ardından Amedspor'un yolunu tutan Deniz Naki, koluna dövme şeklinde "Azadi" yazdırmıştı. 26 yaşındaki oyuncu, Gençlerbirliği'nde forma giydiği günlerde Ankara'da bir saldırıya uğramış, daha sonra yaptığı açıklamayla saldırının Kürt kimliği nedeniyle yapıldığını öne sürmüştü. Naki, aynı açıklamada, "Ben Dersimli ve Aleviyim. Bundan gurur duyuyorum. Gurur duymaya da devam edeceğim." demişti.





