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Deniz Naki'ye HDP'den sonra CHP'den de destek geldi

İdеоlоjik prоpаgаndа yаptığı gеrеkçеsiylе PFDK tаrаfındаn 12 mаç cеzа alan Deniz Naki'yе CHP Gençlik kоllаrındаn fоtоğrаflı dеstеk gеldi.

Deniz Naki'ye HDP'den sonra CHP'den de destek geldi

 Ziraat Türkiye Kupası'nda Amedspor'un deplasmanda Bursaspor'u 2-1 yendiği maçtan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdan dolayı PFDK tarafından 12 maç ceza alan Deniz Naki'ye CHP Gençlik kolları sahip çıktı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

CHP Istanbul Gençlik Örgütü'nün Facebook ve Twitter hesaplarından paylaşılan fotoğrafa "İnadına barış.. #DenizNakiYalnızDeğildir" notu düşüldü.

PFDK 12 MAÇ CEZA VERMİŞTİ

PFDK'dan yapılan açıklamada, Amed Sportif Faaliyetler oyuncusu Deniz Naki'nin, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Bursaspor maçında "ideolojik propaganda" yaptığı ve "sportmenliğe aykırı açıklamalarda" bulunduğu gerekçesiyle 12 maç men ve 19 bin 500 lira para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

DENİZ NAKİ NE DEMİŞTİ?

Deniz Naki, 31 Ocak tarihinde oynanan Bursaspor maçının ardından kişisel Facebook hesabından, "Bu galibiyeti topraklarımızda 50 günden fazladır süren zulümde hayatlarını kaybedenlere ve yaralılarımıza adıyoruz, armağan ediyoruz" ifadelerini kullamıştı.
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CHPDeniz Naki
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