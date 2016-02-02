Deniz Naki'nin paylaşımı TFF'yi harekete geçirdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto 2. Lig takımı Amed Sportif Faaliyetler'in oyuncusu Deniz Naki'yi tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Deniz Naki'nin, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler müsabakası sonrası Fecebook hesabından paylaştığı beyanları suretiyle, "sportmenliğe aykırı açıklamaları" ile "ayrımcılık ve ideolojik propaganda yaptığı" gerekçeleriyle tedbirli olarak disiplin kuruluna gönderildiği belirtildi.

Öte yandan, Beşiktaş, Trabzonspor, Antalyaspor, Bursaspor ve Torku Konyaspor kulüpleri ile Kayserispor Antrenörü Orhan Çıkırıkçı da disiplin ihlalleri gerekçesiyle PFDK'ya gönderildi