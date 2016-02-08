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Deniz Naki hakkında beklenen karar onandı!

TFF Tаhkim Kurulu, Amеdspоrlu Deniz Naki'yе verilen 12 mаç cеzаyı оnаdı

Deniz Naki hakkında beklenen karar onandı!

 PFDK’nın Deniz Naki’ye verdiği 12 maçlık cezayı Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu onadı.

"Tahkim Kurulu’ndan yapılan açıklama şöyle; “PFDK'ca Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün futbolcusu Deniz Naki'ye ideolojik propaganda yapması ve sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle FDT'nin 42/4., 35/4. ve 10/2. maddeleri uyarınca 12 resmi müsabakadan men ve 19.500.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile;

- Kurulumuzun yaptırımın ertelenmesine ilişkin kararlarında ve FDT'nin 102. maddesinde belirtilen şartları taşımadığı anlaşıldığından "yaptırımın ertelenmesi" talebinin reddine oybirliği ile karar verilmiştir.”

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Deniz Naki
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