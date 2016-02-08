Deniz Naki hakkında beklenen karar onandı!

PFDK’nın Deniz Naki’ye verdiği 12 maçlık cezayı Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu onadı.

"Tahkim Kurulu’ndan yapılan açıklama şöyle; “PFDK'ca Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün futbolcusu Deniz Naki'ye ideolojik propaganda yapması ve sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle FDT'nin 42/4., 35/4. ve 10/2. maddeleri uyarınca 12 resmi müsabakadan men ve 19.500.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile;

- Kurulumuzun yaptırımın ertelenmesine ilişkin kararlarında ve FDT'nin 102. maddesinde belirtilen şartları taşımadığı anlaşıldığından "yaptırımın ertelenmesi" talebinin reddine oybirliği ile karar verilmiştir.”