Deniz Naki'den yeni açıklamalar bu sefer AKP sözleri dikkat çekti

Cumhuriyet gazetesinden Pınar Öğünç'e konuşan Amedsporlu Deniz Naki, hem kendisi ve takımı etrafında yaşanan tartışmaları değerlendirdi hem de Almanya'da iken "Türk" olduğu için yaşadığı ayrımcılığı anlattı.



"Her zaman barış mücadelesini veririm, kimse ağzımı kapatamaz, bedelini de öderim" diyen Naki, parti içerisinde AK Partili ve CHP'lilerin de olduğunu belirterek, "Bizim aramızda siyasi tartışma olmaz. Biri CHP'lidir, biri HDP'li, biri AKP'lidir" şeklinde konuştu.

Öğünç'ün, "Deniz Naki: Freedom yazsa sıkıntı olmazdı" başlıklı söyleşisi şöyle:





"DİYARBAKIR'DA İYİ BİR DÖVMECİ ARIYORUM"

En çok konuşulan "Azadi" (özgürlük) dövmesini iki yıl önce Türkiye'de yaptırmış, Che'yi de. İlki Dersim, bir de "Berxwedan jiyane" (yaşamak direnmektir) var. "Diyarbakır'da iyi bir dövmeci arıyorum, bulursam düşündüğüm bir şey var, zaten duyarsınız" diyor gülerek Deniz Naki. İngilizce "freedom" ya da Almanca "Freiheit" yazmış olsaydı "azadi" yerine? "İnan hiç sıkıntı olmazdı" diyor.

"BEDELİNİ ÖDERİM"

Bir süredir onun dövmeleri memleket meselesi. Politik görüşünü bedenine forma yapmayı ve hayatı maça dönüştürmeyi o seçmiş belki de. Ama futbolun ikinci sıraya düşmesinden de rahatsız.

"Tabii ki ön planda futbolum olsun isterim. Gerçekten şaşırıyorum, aklı başında olan insan barış ister. Barış diyorsun, siyaset yapıyor oluyorsun bu ülkede. Yetmiyor vatan haini oluyorsun, terörist oluyorsun. Ben yanlış bir şey yapmıyorum ki, her zaman barış mücadelesini veririm, kimse ağzımı kapatamaz, bedelini de öderim."

"TAKIMDA AKP'LİLER DE VAR"

Son bedeli bütün takım ödüyor. Buna üzülüyormuş. Takım arkadaşlarından, yöneticilerden tepki almamış ama sorumluluk hissediyor. Diğer yandan taraftarın kendisine gösterdiği itibar 'star' mertebesinde. Gülüyor, belli hoşuna gidiyor ama anında da ekliyor: "Ben bu takımın bir parçasıyım. Amedspor olmazsa ben de olmam ama kendimi hiçbir oyuncunun üzerine koymam. Takımın malzemecisi, masörü, yemeklerimizi yapan anneler ne kadar önemliyse biz de o kadar önemliyiz, eşitiz. Son dönemde ismim gündeme gelmiş olabilir ama hiçbiri de "Neden Deniz'i konuşuyorlar, bizi konuşmuyorlar" demez. Bizim aramızda öyle tartışma olmaz, siyasi tartışma hiç olmaz. Biri CHP'lidir, biri HDP'li, biri AKP'lidir. Takım olarak, aile olarak sportif bir hedefimiz var çünkü." Tekrar sordum, evet AKP'li de varmış.

HANGİSİ ZOR?

Deniz Naki, Almanya'daki futbol kariyeri boyunca "Türk" olduğu tribünlerden hatırlatılan bir oyuncuydu. Hikayesi uzun, neonazi maceraları da var. Hangisi zor, elbette Türkiye'de Kürt, hem de Alevi olmak... "Almanya'da Neonaziler var ama onları seven yok" diyor.

Çok sevdiği, hatta bazı taraftarların koluna Deniz Naki dövmesi yaptırdığı, Almanya'daki takımı St Pauli'den konuşuyoruz. Onlardan da destek gelmiş. St Pauli mi, Amedspor mu, diye soruyor, sonra pişman oluyorum. Hem karşımda "Hangi çocuğunu daha çok seviyorsun, gibi bir soru bu" diyen bir adam var. Hem de galiba cevabı duymak istemiyorum.