Deniz Ateş Bitnel'in fifa kokartı tehlikeye girdi!

Galatasaray'ın Trabzonspor'u 2-1 yendiği maçta bordo-mavili takımda 4 futbolcu kırmızı kart görmüş, 2 de penaltı kararı çıkmıştı. Düşük atmosferli ve keyifli bir futbolun öne çıkması umulan maç, hakem Deniz Ateş Bitnel'in kötü yönetimi sayesinde dünya medyasının da manşetlerine çıktı!



SALİH, HAKEME KIRMIZI KART GÖSTERDİ

Bitnel, 4 bordo mavili futbolcuyu atarken verdiği iki penaltı kararı da yanlıştı. Ama daha da önemlisi Trabzonsporlu Salih Dursun'un, kırmızı kartı kapıp hakem Bitnel'e göstermesiydi! Bu kart esasen futbolumuzdaki tüm çarpıklıklara da gösterilmiş sembolik bir kırmızı kart oldu.

HAKEMLİK HAYATI BİTECEK

Sistem yine sorunu kişiselleştirdi ve faturası sadece bir kişiye; yani hakem Deniz Ateş Bitnel'e çıkartıldı. Öyle bir ceza verilecek ki 34 yaşındaki Bitnel'in hakemlik hayatı bitecek!

BİR DAHA SÜPER LİG MAÇI YÖNETEMEYECEK

TFF hakem gözlemcileri, Bitnel'e 6.4 notunu verdi. Sezonun en kötü notu... Peki bu anlama geliyor? Bu not, Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'nın, "Deniz Ateş Bitnel fitness hocalığı yapsın" sözünün hayata geçmesi demek! Çünkü, 6.4 notunu alan Deniz Ateş Bitnel, sezon sonuna kadar bir daha maç yönetemeyecek.

ÜST KLASMANDA DA KALMASI ARTIK ZOR

Bu kadar süre maç alamayan bir hakemin de klasman düşmesi kaçınılmaz. Yani Bitnel, daha bu yılın başında taktığı FIFA kokartını kaybedecek. Dahası, Süper Lig kategorisinde yer alan 'üst klasman hakem' statüsüne düşürse burada da kalması pek kolay olmayacak. Zira gelecek sezon sadece 22 hakem Süper Lig'de görev alacak. Sezon sonuna kadar düdük çalamayacak olan Deniz Ateş Bitnel'in performans notu gerileyeceği için 'Top 22' içinde kendisine yer bulması bu saatten sonra mümkün görünmüyor.

VERiLECEK CEZAYA DiRENME ŞANSI YOK

34 yaşında ve en büyük hedefi Şampiyonlar Ligi finali ile Dünya Kupası'nda maç yönetmek olan Deniz Ateş Bitnel, verilen bu cezaya direnebilir mi? Elbette ama sonunda 'maçı' kazanması ihtimal dahilinde değil. Zira Merkez Hakem Kurulu (MHK), kendisine karşı çıkması halinde gelecek sezon da maç vermeyerek daha alt klasmanlara düşürebilir.

YENİ BiR SAYFA AÇACAK

Dolayısıyla Bitnel'e, şayet hakemliği devam ettirmek istiyorsa, verilen cezayı çekip daha sonra yeni bir sayfa açmaktan başka bir seçenek kalmıyor.