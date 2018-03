Denayer'den taraftarı sevindiren açıklama

Süper Lig'de aldığı sonuçlarla sıkıntılı günler geçiren, UEFA'nın Finansal Fair Play uyarısıyla da transfer yapamadığı gibi elindeki oyuncuları da kaybeden Galatasaray'da Belçikalı futbolcusu Jason Denayer, "Galatasaray’da kalmak isterim." dedi.



Galatasaray Dergisi’nin 153’üncü sayısında yer alan röportajda Avi Albohayre’nin sorularını cevaplayan Belçikalı futbolcusu Jason Denayer, "Çok kültürlü kökenlerin avantajı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Annem Kongo asıllı, babam Belçikalı. Farklı kültürler içinde büyümem benim için çok iyi oldu. İnsanı olgunlaştıran, hayata adaptasyonunu kolaylaştıran bir avantaj sizin için. Küçük kardeşim ve kuzenim de futbolcudur. Altı yaşında başladım futbola. (Eski Fransız milli futbolcu) Jean Marc Guillou’nun kurduğu JMG Academy’de oynuyordum. Yaşım 17 olduğunda Lierse kulübünden teklif aldım fakat teklifi beğenmedim. Bana 'Manchester City’nin denemelerine katılmak ister misin?' diye sordular. Ben de elbette dedim. Denemelerde başarılı olunca Manchester City beni transfer etti."

Bir insanın sürekli gelişmesi için sürekli çalışması gerektiğini ve bunun zorunlu olduğunu belirten Jason Denayer, "Celtic’te başarılı olmamın en önemli sebeplerinden biri oraya gider gitmez adapte olmayı başarmamdı. Stoper pozisyonunda gelişiyordum ve partnerim her zaman Virgil Van Dijk’tı. Sürekli oynadığımız için birbirimize daha fazla alıştık ve birbirimizin özelliklerini yakından tanıdık. Celtic deneyimi bu sayede benim için süper bir deneyime dönüştü. Karakterim Celtic’te daha da fazla olgunlaştı. Aldığım ödül (Yılın Genç Oyuncusu) benim için çok güzeldi fakat öğrendiğim en değerli bilgi sürekli gelişmek için, sürekli çalışmak zorunda oluşumdu. Halen uyguladığım bu felsefe benim için en önemli kazanım oldu." dedi.

Her şeyin yolunda gittiğini, Galatasaray'ın, tarihiyle, başarılarıyla, taraftarıyla çok büyük bir kulüp olduğunu da belirten Jason Denayer, "Şampiyonlar Ligi’nde daha fazla forma bulmak ve gelişimimi sürdürmek istiyordum. Galatasaray da bunun için çok doğru bir adresti. Eğer her şey yolunda giderse ve kendi pozisyonumda oynama şansımı sürdürebilirsem Galatasaray’da kalmayı isterim. Takımda değişiklikler oldu. Değişikliğin boyutu ne olursa olsun sahada yüzde 100’ümü veren bir oyuncuyum. Yeni hocamızla iki aya yakın süredir beraberiz. İletişimimiz çok iyi. Benden beklediklerini çok net ifade ediyor. Her şey yolunda. Takımda en iyi anlaştığım isim Lionel Carole. Taraftarımız ne olursa olsun bizi desteklemeye devam etsin. Onların desteği olmadan asla yol alamayız. Gitmeyen bir arabayla aynı durumda oluruz." diye konuştu.

"DÜNYA KUPASINI KALDIRMAK İSTİYORUM"

En büyük hedefinin dünya kupasını kaldırmak olduğunu, EURO2016 Fransa'nın da kendisini heyecanlandırdığını ileri süren Jason Denayer, sözlerine şöyle devam etti:

"Kariyerimde hayal ettiğim en uç nokta Belçika Milli Takımı ile dünya kupasını kaldırmak. Euro 2016 beni heyecanlandırıyor. Marc Wilmots (Belçika Milli Takım Teknik Direktörü) ile sürekli konuşuyorum. Fransa’da olmayı ve kupayı kazanmayı çok istiyorum."

Jason Denayer, hedefleri ve idolünün olup olmadığıyla ilgili bir soruya ise "İdolüm yok, kendim olmak istiyorum. Eğer bir fark yaratacaksam bu şekilde yaratmalıyım. Başkalarını taklit etmek size hiçbir şey kazandırmaz. Küçük bir çocukken izlemekten en çok keyif aldığım ve en sevdiğim oyuncu Barcelonalı Ronaldinho’ydu." diye cevap verdi.