TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in doğum günü kutlandı. Doğum günü kutlamasına, TFF Başkanvekili Ali Dürüst, Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile A Milli Takım oyuncu ve teknik heyeti katıldı.

A Mili Takım'ın kamp yaptığı otelde düzenlenen törende kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını futbolculardan Mehmet Topal, Caner Erkin ve oğlu Cemal ile birlikte kesen Yıldırım Demirören, teknik heyet ve futbolculara başarı dileklerini iletip yapmış oldukları jestten ötürü kendilerine teşekkür etti.