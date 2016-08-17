Demirkol'dan şok sözler: Beşiktaş 7 hatanın 4'ünü de yaptı

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Ntv Spor'da yayınlanan Spor Servisi programında Fuat Akdağ ile Şenol Güneş'in gündem belirleyen açıklamalarını değerlendirdi. Mehmet Demirkol, tecrübeli hocanın açıklamalarını yorumlarken, "Hoca'nın sigortası atmış. Söyledikleri birbirine karışmış. Bunlar sinirle söylenmiş. Sinirden muhakeme kaçmış. Bu cinnet basın toplantısı, cinnet açıklaması." dedi.



Demirkol şu açıklamaları yaptı:



"Çok sert açıklamalar yapmış. 'Hem sağ bek hem sol bek niye aldık?' diyor. Stoper istiyor. Galatasaray alıyor, biz neden alamıyoruz' diyor. Adriano ile Gökhan Gönül ne düşünmüştür? Bir de o taraftan bakmak lazım.



Cenk konusunda geçen sene çok övgüyle bahsetti. Ondan da yararlandı. Ama 1. oyuncusu olmadığını söylüyor.



Ben Beşiktaş yöneticisi olsam hiçbir şey söyleyemem. "Hoca haklı derim" ama "Hoca, Sosa'nın gidişiyle ilgili nasıl bilmiyor olabilirsin ki" derim. Yönetici olsam benim de sigortam burada atar.



Sosa konusu Şubat'tan beri devam ediyor. Sosa diyor ki 'Ben 1.500 milyon Euro alıyorum; ama Mustafa Pektemek 1 milyon 800 bin Euro alıyor. Sözleşmeyi öyle yaptık ama şu andaki şartların iyileştirilmesi gerekiyor' diyor. Şimdi neredeyse Eylül'e geliyoruz. '31 yaşındaki bir oyuncuya daha fazla para vermem' diyebilirsin. '31 yaşındaki oyuncuya 7.5 milyon Euro'luk teklif geldi diyebilirsin.'



"KÜFÜR ETSEM RTÜK CEZA VERMEZ AMA..."

Bizim takımlarımız oyuncu satmak zorunda. Başka türlü çeviremeyiz. Sosa'nın satılması konusunda bir şey diyemem. Beşiktaş'ta plan var mı? Yok. Gökhan İnler, Sosa'nın yerini alacak oyuncu değil. Şenol Hoca durum buyken, hataları var ama zorluk da var. Bu ülkenin havalimanında bomba patlatıldı. Bir ay geçmiş, küfür etsem esasında RTÜK ceza vermez, vermemesi lazım. Aradan bir ay geçmiş, tankı almışlar insanların üzerinden geçmişler. Bunu da yurtdışındaki oyuncu televizyondan naklen seyrediyor. Buraya oyuncu getirmek kolay mı?



Şenol Hoca bu durum içinde hop ben gittim, ben de gazeteden okudum dediği zaman taraftarın dediği şudur, "Nasıl şenol Hoca ile konuşmadınız mı?"Hoca diyor ki, 'Ben Mario, Gökhan, Sosa gibi oyuncuları bırakmayın dedim."



"BEŞİKTAŞ 7 BÜYÜK HATANIN 4'ÜNÜ YAPTI"

Bir uçağı eğer ekstra hava durumu veya çok ciddi bir arıza yoksa, bir pilotun düşürmesi için 7 tane hatayı üst üste yapması lazım diye duymuştum. Onun güvenlik uyarıları var. Beşiktaş'ın bu sene şampiyonluğun bir numaralı adayı olmaması için 7 hatayı üstüste yapması lazım. O kadar favori. Ama 3'ünü 4'ünü yaptılar. Daha dün dedim ki, "Bu ligin ağası Beşiktaş" akşama Sosa gitti. Ne oldu, Beşiktaş'ı geçen sene farklı yapan öndeki 4'lünün 3'ü yok. Töre yok, Gomez yok, Sosa yok. Bir tek Quaresma kaldı. Olcay'ı falan sayıyorum ama idealden bahsediyorum.



Bunu plansız yaparsan Şenol Hoca'da kontak atıyor. Kontak attığı zaman da kavgaya uzanabilecek konular ortaya çıkıyor.