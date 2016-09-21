Demba Ba Vodafone Arena'ya geliyor!

Beşiktaş'ın Senegalli eski golcüsü Demba Ba, Spor Toto Süper Lig'de 24 Eylül Cumartesi günü yapılacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini statta izleyecek.

İki sezon önce siyah-beyazlı formayı terleten ve kısa sürede Beşiktaş taraftarının büyük sevgisini kazanan Ba, sosyal medyadaki hesabından yaptığı Vodafone Arena paylaşımına,"Cumartesi günkü derbi için hazır mısınız? Ben hazırım. Vodafone Arena'daki ilk maçım unutulmaz olacak." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta 2014-2015 sezonunda forma giyen Demba Ba, 44 resmi maçta 27 kez fileleri havalandırmıştı. Siyah-beyazlı ekipten Çin Süper Lig takımlarından Shanghai Shenhua'ya transfer olan Ba, ayağı kırıldığı için uzun süre sahalardan uzak kalacak.