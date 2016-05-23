Demba Ba Türkiye’ye mi Dönüyor?



Başkan Fikret Orman'ın, "Şampiyonlar Ligi'nde figuran olmayacağız" sözlerini senet kabul eden Mario Gomez, Beşiktaş'ta kalmaya sıcak bakıyor. Fakat aynı zamanda menajeri Ulli Ferber kendisine İngiltere'de takım arıyor. Yönetim ise her ihtimali göz önünde bulunduruyor. Falcao, Luiz Adriano, Giroud ve Dzeko ile temaslar sürüyor. Fakat bu isimlerin arasında asıl bomba etkisi yaratacak haber ise Senegal'den geldi. Setal Radyosu, sezon başında Shangai'ye giden Demba Ba'nın Avrupa'ya dönüş hazırlığı yaptığını iddia edip Beşiktaş'a ayrı bir parantez açarak tecrübeli oyuncunun siyah-beyazlı kulübe geri dönebileceğini öne sürdü. Beşiktaş taraftarının 31 yaşındaki forveti çok sevdiği hatırlatılan haberde, Demba Ba'nın Shangai'de gollerine devam etmesine rağmen geçen sezonki sıcak ortamı özlediği vurgulandı.



İngiliz takımları da istiyor



Çin ekibinin oyuncunun bonservisi için en az 10 milyon euro isteyeceğini iddia eden radyo, Beşiktaş'ın ilk etapta böyle bir rakamın altına girmeyi göze almayacağını ancak kiralama yoluyla transferin mümkün olduğunu belirtti. Haberde ayrıca Demba Ba'nın Beşiktaş'tan ayrılırken söylediği, "Bir gün bitmemiş işimi tamamlamaya geleceğim" konuşması hatırlatıldı. İngiliz ekipleri Crystal Palace ve West Bromwich'in de Demba Ba ile ilgilendiği de detay olarak verildi.

