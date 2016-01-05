Değerini Katlayan Emmanuel Emenike durdurulamıyor

Fenerbahçe'de Emenike'nin performansı yönetimin sezon sonu için ellerini ovuşturmasına neden oluyor. Geçtiğimiz sezonu 4 golle tamamlayan Nijeryalı golcü, bu sezon başında 2.5 milyon Euro kiralama bedeli karşılığında Birleşik Arap Emirliği'nin Al Ain takımına transfer olmuştu. Burada müthiş bir performans sergileyen Emenike oynadığı 14 maçta rakip fileleri 9 kez havalandırarak takımı Al Ain'in ligde lider olmasını sağladı.
Fenerbahçe'de Emenike'nin performansı yönetimin sezon sonu için ellerini ovuşturmasına neden oluyor. Geçtiğimiz sezonu 4 golle tamamlayan Nijeryalı golcü, bu sezon başında 2.5 milyon Euro kiralama bedeli karşılığında Birleşik Arap Emirliği'nin Al Ain takımına transfer olmuştu. Burada müthiş bir performans sergileyen Emenike oynadığı 14 maçta rakip fileleri 9 kez havalandırarak takımı Al Ain'in ligde lider olmasını sağladı.