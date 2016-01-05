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Değerini Katlayan Emmanuel Emenike durdurulamıyor

Fenerbahçe'de çalkantılı günler geçiren taraftarla arası hiç düzelmeyen Emmanuel Emenike Al Ain takımında 14 maçta 9 gol atarak değerini 15 milyon euroya kadar çıkardı

Değerini Katlayan Emmanuel Emenike durdurulamıyor

 Fenerbahçe'de Emenike'nin performansı yönetimin sezon sonu için ellerini ovuşturmasına neden oluyor. Geçtiğimiz sezonu 4 golle tamamlayan Nijeryalı golcü, bu sezon başında 2.5 milyon Euro kiralama bedeli karşılığında Birleşik Arap Emirliği'nin Al Ain takımına transfer olmuştu. Burada müthiş bir performans sergileyen Emenike oynadığı 14 maçta rakip fileleri 9 kez havalandırarak takımı Al Ain'in ligde lider olmasını sağladı.

Bİ ANDA DEĞERİ ARTTI

Bu performans değeri 5 milyon Euro'ya kadar düşen Nijeryalı'nın bir anda değer kazanmasını sağladı. Sarı lacivertli yönetim sezon sonunda Emenike'ye talip çıkarsa kapıyı en az 15 milyon Euro'dan (yaklaşık 48 milyon TL) açacak.

EMENIKE GERİ DÖNEBİLİR

Emenike'nin Al Ain takımında kendini bulması geri dönme ihtimalini de canlandırdı. Nijeryalı yıldız için sezon sonunda istenilen rakam verilmezse Emenike'nin geri dönüş kapısı da açık olacak.

MOUSSA SOW DA ŞOV YAPIYOR

Sezon başında 17 milyon Euro karşılığında Al Ain'in ezeli rakibi Al Ahly'ye transfer olan Sow da son haftalarda attığı goller ile adından söz ettiriyor. Senegalli oyuncu son 3 maçta attığı 4 golle takımını, zirvenin Al Ain ile birlikte ortağı yapmış durumda.

(Kaynak: Hürriyet)
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Emmanuel Emenike
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