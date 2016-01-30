Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Dayak iddiasına ilk açıklama geldi

Youness Mokhtar bugün yaptığı açıklamada transfer görüşmesi için geldik dayak yedik sözlerine Ahmet Yıldız'dan açıklama geldi

Dayak iddiasına ilk açıklama geldi

 Kayserispor Basın Sözcüsü ve Futbol Şube Sorumlusu Ahmet Yıldız, havaalanında karşılaştıkları Youness Mokhtar ile ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Yıldız, "Mokhtar ile ilgili sözlü ya da fiziki bir olay yaşanmadı" dedi.



Ahmet Yıldız, Fas asıllı Hollandalı futbolcu Youness Mokhtar'ın transfer için Kayseri'ye geldiğini, bu futbolcunun anlaşma koşulları sağlanamadığı için ülkesine dönmeye karar verdiğini söyledi. Yıldız, havaalanındaki bu karşılaşma ardından ortaya asılsız iddiaların atıldığını belirterek şöyle dedi:



"İnegöl'ü 2-0 yendiğimiz maç sonrası, İstanbul'dan uçakla Kayseri Havaalanı'na geldik. Havaalanında Youness Mokhtar ile karşılaştık. Neden mukavele imzalamadığını sorduk. O da, kendisiyle ilgili şartların gerçekleşmediğini söyledi. Daha sonra, o ülkesine döndü. Biz de tesislerimize döndük. Kendisine yönelik herhangi sözlü ya da fiziki bir olay yaşanmadı. Bunu ortaya atanları kınıyoruz."

Kaynak : AA

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Youness Mokhtar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.