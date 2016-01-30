Dayak iddiasına ilk açıklama geldi

Kayserispor Basın Sözcüsü ve Futbol Şube Sorumlusu Ahmet Yıldız, havaalanında karşılaştıkları Youness Mokhtar ile ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Yıldız, "Mokhtar ile ilgili sözlü ya da fiziki bir olay yaşanmadı" dedi.



Ahmet Yıldız, Fas asıllı Hollandalı futbolcu Youness Mokhtar'ın transfer için Kayseri'ye geldiğini, bu futbolcunun anlaşma koşulları sağlanamadığı için ülkesine dönmeye karar verdiğini söyledi. Yıldız, havaalanındaki bu karşılaşma ardından ortaya asılsız iddiaların atıldığını belirterek şöyle dedi:



"İnegöl'ü 2-0 yendiğimiz maç sonrası, İstanbul'dan uçakla Kayseri Havaalanı'na geldik. Havaalanında Youness Mokhtar ile karşılaştık. Neden mukavele imzalamadığını sorduk. O da, kendisiyle ilgili şartların gerçekleşmediğini söyledi. Daha sonra, o ülkesine döndü. Biz de tesislerimize döndük. Kendisine yönelik herhangi sözlü ya da fiziki bir olay yaşanmadı. Bunu ortaya atanları kınıyoruz."

Kaynak : AA