Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

David Ospina'dan Beşiktaşlıları heyecanlandıran hareket

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki kaleci David Ospina'dan siyah beyazlı taraftarları heyecanlandıran bir hareket geldi. David Ospina Twitter'ından öyle bir paylaşım yapti ki... Haberimizde...

David Ospina'dan Beşiktaşlıları heyecanlandıran hareket

 Devre arasında kaleci transferi yapmayı düşünen Beşiktaş'ın en güçlü adayı David Ospina.

Bu sezon eleştirilen isimlerin başında gelen Tolga Zengin, son Akhisar maçında yediği goller sonrası tepki çekti. Yedek kaleci olarak elde sadece Günay Güvenç'in bulunması sebebiyle teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda yönetim bu bölgeye de takviye kararı aldı. Devre arası yerli ya da yabancı bir kaleci alınacak.

Sosyal medyada bir Beşiktaş taraftarı Ospina'ya "Beşiktaş'a gel" çağrısında bulundu. David Ospina da bu tweeti beğendi.



İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşTransferDavid OspinaDavid Ospina KimdirDavid Ospina BeşiktaşBjk
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.