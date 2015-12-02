David Ospina'dan Beşiktaşlıları heyecanlandıran hareket

Devre arasında kaleci transferi yapmayı düşünen Beşiktaş'ın en güçlü adayı David Ospina.



Bu sezon eleştirilen isimlerin başında gelen Tolga Zengin, son Akhisar maçında yediği goller sonrası tepki çekti. Yedek kaleci olarak elde sadece Günay Güvenç'in bulunması sebebiyle teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda yönetim bu bölgeye de takviye kararı aldı. Devre arası yerli ya da yabancı bir kaleci alınacak.



Sosyal medyada bir Beşiktaş taraftarı Ospina'ya "Beşiktaş'a gel" çağrısında bulundu. David Ospina da bu tweeti beğendi.





