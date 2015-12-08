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David Ospina Bombası Patlamak Üzere Yıldız Kaleci İle Anlaşma Sağlandı

Beşiktaş'ın uzun süredir peşinde olduğu ve olumlu bir haber beklediği David Ospina tarafından olumlu bir haber geldi, İngiliz klübü Arsenal forması giyen başarılı eldiven ile her konuda anlaşmanın sağlandığı açıklandı

David Ospina Bombası Patlamak Üzere Yıldız Kaleci İle Anlaşma Sağlandı
 Beşiktaş'ın uzun süredir peşinde olduğu ve olumlu bir haber beklediği David Ospina tarafından olumlu bir haber geldi, İngiliz klübü Arsenal forması giyen başarılı eldiven ile her konuda anlaşmanın sağlandığı açıklandı
Beşiktaş, kiralık olarak kadrosuna katmak istediği İngiltere'nin Arsenal kulübünde forma giyen, 27 yaşındaki Kolombiyalı Kaleci David Ospina ile anlaşma sağladı.

PAZARLIKLAR BAŞLADI

Başkan Fikret Orman, Londra ziyaretinde görüştüğü Ospina'yla kiralık anlaşma konusunda el sıkıştı. Siyah-beyazlılar şimdi Kolombiyalı kalecinin kulübü Arsenal'le pazarlıklara başladı.

FİKRET ORMAN İŞİ BİTİRDİ

Beşiktaş'ta transfer rüzgarları esmeye başladı. Kayseri galibiyetiyle Süper Lig'de bir haftalık aradan sonra tekrar liderlik koltuğuna oturan siyah-beyazlılar, diğer yandan transfer çalışmalarına da hız verdi. Teknik direktör Şenol Güneş'in istekleri doğrultusunda kaleci arayışı içerisine giren Kara Kartallar, Arsenal'de fazla forma şansı bulamayan David Ospina'ya kancayı atmıştı. Geçen günlerde İngiltere'ye giden başkan Fikret Orman bu transferde önemli yol kat etti.

OSPINA ZORLUK ÇIKARMAYACAK

Londra'da David Ospina ve menajeriyle masaya oturan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman bu görüşmelerde mutlu sona ulaştı. Uzun süredir Beşiktaş'la adı geçen Ospina, kiralık olarak siyah-beyazlı formayı giymeyi kabul etti. Bu gelişmenin ardından Kartal gözünü Arsenal'e çevirdi. Ospina'yı kiralık olarak transfer etmek isteyen siyah-beyazlılar, Londra temsilcisiyle masaya oturdu. Arsenal'in de bu transfere zorluk çıkarmayacağı öğrenildi.
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşArsenalDavid Ospina
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