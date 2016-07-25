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Darbeciler Vodafone Arena'nın çim zeminine zarar verdi

Darbe girişiminin olduğu gece Vodafone Arena'ya helikopterle inen darbeci askerler, stad sorumlusu Umut Güner'in açıklamalarına göre çim zemine ve kapılara büyük zararlar vermiş.

Darbeciler Vodafone Arena'nın çim zeminine zarar verdi

Türkiye'nin 15 Temmuz akşamı yaşadıkları, spor dünyasını da etkilemeye devam ediyor. Son olarak darbeci askerlerin gece yarısı Vodafone Arena'ya da iniş yaptıkları görüntüler ortaya çıkmıştı.

ŞOK YAŞATMIŞLARDI

Ajanslara geçilen, Vodafone Arena'nın güvenlik kameralarının saniye saniye kaydettiği iniş görüntüleri sonrası Siyah-Beyazlılar büyük şok yaşamıştı. Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Vodafone Arena'dan sorumlu yönetici Umut Güner, stadyumda hasar oluştuğunu söyledi.

ÇİMLER BOZULDU, KAPILAR KIRILDI

Güner, "Vodafone Arena'ya helikopterin inmesi sonrasında sahanın çiminde bozulmalar oldu. İçeriye giren askerler kapıları da kırdılar. Olayın ardından hasar tespit çalışmalarını yaptık ve gerekli onarımlara başladık" diye konuştu.

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Darbe GirişimiVodafone ArenaStad Sorumlusu Umut Güner
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