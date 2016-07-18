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Darbeci asker Murat Dağlı, eski yan hakem çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele baskın düzenleyen darbeci askerlerin arasında Kara Pilot Albay Murat Dağlı da var. Dağlı'nın eski yan hakem olduğu bilgisi ortaya çıktı.

Darbeci asker Murat Dağlı, eski yan hakem çıktı!

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldırı düzenleyen darbeci askerlerin 7'si İzmir'e getirildi.

Gözaltına alınan askerler arasında Skorsky helikopteri kullanan Kara Pilot Albay Murat Dağlı'nın mesleği ise herkesi şaşırttı.

Kara Pilot Albay Murat Dağlı'nın, eski yan hakem olduğu ortaya çıktı.

Rütbesi sökülüp gözaltına alınan ve ardından adliyeye sevk edilen Kara Pilot Albay Murat Dağlı, Skorsky helkopterini kullanıyordu.

O dönem Süper Lig'de görev alan Murat Dağlı, maçların büyük bölümünde eski hakem Serdar Tatlı'nın yardımcılığını üstlenmişti.

Hatırlayacak olursak 2002 yılında Dağlı'nın da görev aldığı Trabzonspor-Beşiktaş maçında konuk takım 5-0 öndeyken olaylar çıkmış, hakem Serdar Tatlı 85. dakikada maçı tatil etmişti.

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Cumhurbaşkanı ErdoğanMarmarisAskerKara Pilot Albay Murat Dağlı
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