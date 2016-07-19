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Darbe Galatasaray'ı vurdu! Tafo ayrıldı

Galatasaray kaleci antrenörü Claudio Taffarel ayrılık kararı aldığını duyurdu.

Darbe Galatasaray'ı vurdu! Tafo ayrıldı

 Galatasaray'da kaleci antrenörü Claudio Taffarel, sosyal medya hesabı üzerinden ayrılık kararı aldığını açıkladı.

Brezilyalı antrenör yaptığı açıklamada, "Sevgili Galatasaray taraftarı ve kıymetli Türk halkı sevgi ve muhabbet dolu 5 yıl için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Benim ve ailem için yeriniz hep çok özel olacak. Herbirinizi sevgi ile kucaklarım, yakında tekrar görüşmek üzere" dedi.

DARBE GİRİŞİMİ KARARINI DEĞİŞTİRDİ



Taffarel, 2 hafta önce Galatasaray yönetimi ile 2 sezon daha mevcut kontratı ile devam etme kararı almıştı.

Türkiye'de yaşanan darbe girişiminin Taffarel'in ayrılık sebebi olduğu iddia edildi

Öte yandan Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Galatasaray'da 5 yıldır kaleci antrenörlüğü görevini sürdüren Taffarel için, "Kariyerine Brezilya'da devam etme kararı alan Taffarel'e kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz." denildi.

Ayrıca, Galatasaray'a oyuncu ve antrenör olarak uzun süre hizmet eden Taffarel'in, Türkiye kariyeriyle ilgili bilgiler de paylaşıldı.



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Claudio TaffarelGalatasaray
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