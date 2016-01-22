Daniel Amokachi Finlandiya 3. lig ekibi ile anlaştı

Beşiktaş’ın efsane futbolcularından Nijeryalı Daniel Amokachi, teknik direktörlük kariyerine Finlandiya 3. lig ekiplerinden JS Hercules’te devam etme kararı aldı.
2005 yılında Nijerya Milli Takımı’nda yardımcı antrenör olarak teknik adamlık kariyerine başlayan Amokachi, sırasıyla ülkesinin Nasarawa United ve Enyimba ekiplerini çalıştırdı. Yeni kulübüyle 1 yıllık sözleşme imzalayan 43 yaşındaki efsane, kısa bir süreliğine Nijerya A Milli Takımı’nı da çalıştırmıştı.
Beşiktaş’ın efsane futbolcularından Nijeryalı Daniel Amokachi, teknik direktörlük kariyerine Finlandiya 3. lig ekiplerinden JS Hercules’te devam etme kararı aldı.