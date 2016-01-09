Dani Alves yaptığı hareket ile şaşırttı

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'da forma giyen Dani Alves, Espanyol ile yaptıkları maçın ardından basında yer alan haberlere mesajla tepki gösterdi.



Barcelona ile Espanyol takımları arasında 6 Ocak'ta oynanan İspanya Kral Kupası son 16 turu karşılaşmasının yankıları sürüyor.

Barcelonalı defans oyuncusu Dani Alves, Barcelona derbisinde yaşanan tartışmalarla ilgili İspanyol basınında çıkan haberlerin ardından ülke basınını hedef alan bir mesaj yayımladı.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram'daki resmi hesabından açıklamalarda bulunan Alves, herhangi bir yayın kuruluşu adı vermeden basını "çöp" diye niteledi ve bazı hakaret içerikli kelimeler kullandı.

Alves'in tepki çeken ifadelerinin ardından yazılı bir açıklama yapma gereği duyan Barcelona Kulübü, Brezilyalı futbolcunun ifade özgürlüğü olmasına rağmen söz konusu ifadelerin kulüp tarafından kabul edilemeyeceğini belirtti.

Ayrıca İspanya Spor Muhabirleri Derneği de Alves'e karşı yasal bir girişimde bulunmak üzere hukukçuların çalışma başlattığını duyurdu.

İspanyol basını ile uzun süredir gerginlik yaşayan Alves, son dönemlerde düzenlediği basın toplantılarında Marca ve As gazetelerinin muhabirlerinden gelen sorulara cevap vermiyor.

Barcelona ile Espanyol arasındaki derbi maçı, soyunma odasına giden tünelde futbolcular arasında yaşananlarla gündeme gelmiş ve ülkede birçok farklı tartışmalara yol açmıştı. Tünelde Espanyollu futbolculara "Sizi burada bekliyorum. Birer yıkıntısınız" diye bağıran Luis Suarez'e 2 maç ceza verilmişti.

Maçın ardından Espanyol takımını küçümseyen bir açıklama yapan Gerard Pique de kendisine yöneltilen eleştirilere, 2 Ocak'ta oynanan Espanyol-Barcelona lig maçında bir grup Espanyol taraftarının ailesini (eşi Shakira ve oğlu Milan) hedef alan çirkin tezahüratının videosunu Instagram hesabından yayınlayarak cevap vermişti. Barcelonalı oyuncu, videonun altına ise "Siz asla anlayamayacaksınız" mesajını yazmıştı.

Cornella El Prat Stadı'ndaki aynı maçta bir grup Espanyollu taraftarın Neymar için maymun taklidi yaparak ırkçı tezahürat yaptığı iddiasıyla ilgili de suç duyurusunda bulunulmuştu.

Barcelona Teknik Direktörü Luis Enrique ise Espanyol ile aralarında son hafta yaşanan gerginliği bir an önce bitirmek amacıyla konuyla ilgili sorulara yanıt vermeyeceğini vurgulayarak, "Tansiyonu düşürmenin en iyi yolu belki de konuşmamak" değerlendirmesinde bulundu.