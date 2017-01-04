Da Silva Pereira kimdir? Trabzonspor'un yeni transferleri

Trabzonspor Kulübü, yeni transfer Joao Pedro Da Silva Pereira'yla resmi sözleşmeyi imzaladı. Bordo Mavili Kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platdormu'na yaptığı açıklamada, oyuncuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını bildirdi. Öte yandan Emmanuel David Mas Sgros'un transferi konusunda da hem oyuncuyla hem de kulübüyle anlaşma sağlandığı açıklandı. Oyuncuyla 3,5 yıllık sözleşme yapılacak.



İşte KAP'a yapılan 2 açıklama:

Profesyonel futbolcu Joao Pedro Da Silva Pereira ile 2017-2018 futbol sezonu sonuna kadar (1,5 yıllık) anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2016 - 2017 futbol sezonu için 480.000.-EUR garanti ücret

2017 - 2018 futbol sezonu için 950.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Emmanuel David Mas Sgros' un Kulübümüze transferi konusunda oyuncu ve kulübü Club Atletico San Lorenzo De Almagro ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlanmıştır.