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Da Silva Pereira kimdir? Trabzonspor'un yeni transferleri

Joao Pedro Da Silva Pereira Trabzonspor'la anlaştı. Peki Joao Pedro Da Silva Pereira kimdir? hangi mevkide oynuyor? Bonservisi ne kadar, Joao Pedro Da Silva Pereira ne kadar maaş alacak tamamı haberimizde.

Da Silva Pereira kimdir? Trabzonspor'un yeni transferleri

Trabzonspor Kulübü, yeni transfer Joao Pedro Da Silva Pereira'yla resmi sözleşmeyi imzaladı. Bordo Mavili Kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platdormu'na yaptığı açıklamada, oyuncuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını bildirdi. Öte yandan Emmanuel  David Mas Sgros'un transferi konusunda da hem oyuncuyla hem de kulübüyle anlaşma sağlandığı açıklandı. Oyuncuyla 3,5 yıllık sözleşme yapılacak.

İşte KAP'a yapılan 2 açıklama:

Profesyonel futbolcu Joao Pedro Da Silva Pereira  ile 2017-2018 futbol sezonu sonuna kadar (1,5 yıllık) anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;  

2016 - 2017 futbol sezonu için    480.000.-EUR garanti ücret

2017 - 2018 futbol sezonu için    950.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. 

Profesyonel futbolcu Emmanuel  David Mas Sgros' un Kulübümüze transferi konusunda oyuncu ve kulübü Club Atletico San Lorenzo De  Almagro ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre;Club Atletico San Lorenzo De  Almagro Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 1.500.000.- EUR ödenecektir.

João Pedro da Silva Pereira kimdir?

João Pedro da Silva Pereira 1984 doğumlu 32 yaşında sağ bek mevkiinde oynayan Portekizli millî futbolcudur. 24 Mayıs 2012'de La Liga ekibi Valencia'ya transfer olmuştur.

Transfermarkt künyesi:

Anavatandaki isim:João Pedro da Silva Pereira
Doğum tarihi:25 Şub 1984
Doğduğu il:Lisboa  Portekiz
yaş:32
Boyu:1,72m
Uyruğu:Portekiz  Portekiz
Mevki:Defans - Sağ Bek
Ayak:sağ ayak
Oyuncu danışmanı:Proeleven Gestão Desportiva Lda
Güncel kulüp:Trabzonspor A.Ş.Trabzonspor A.Ş.
Takıma katılma tarihi:4 Oca 2017
Sözleşme bitiş tarihi:30.06.2018
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