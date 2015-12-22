Cüneyt Çakır Yılın Hakemi Ödülüne Layık Görüldü

14. Türkiye

Adamları Ödülleri’nde "

" ödülünü alan

kokartlı

Cüneyt Çakır, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çakır, "Böylesine güzel bir gecede burada bulunmaktan dolayı ekip arkadaşlarımızla birlikte çok mutluyum. Geçen sene de bu ödülü almıştık. O zaman da inşallah bu ödül uğurlu gelecek demiştik.

Bir Şampiyonlar Ligi finali yönettik, Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazandık. İnşallah yine bu gece bize ve Türk hakemlerine şans getirir diye düşünüyorum. İnşallah Türk hakemleri adına çok iyi geçer. Gerçekten çok güzel bir organizasyon. Emeği geçen herkese çok teşekkür etmek lazım. Böyle gecelere Türk sporunda ihtiyacımız var. Bir sporcu için başarısının, emeğinin karşılığını somut bir şekilde almak kadar güzel bir şey yoktur. Bugün ödül alan herkesi tebrik ediyorum" dedi.

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