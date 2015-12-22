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Cüneyt Çakır Yılın Hakemi Ödülüne Layık Görüldü

Fifa kokartlı başarılı hakemlerimizden Cüneyt Çakır Avrupa ve Türkiye'de yönettiği maçların ardından 14. Türkiye Spor Adamları Ödülleri’nde "Yılın Hakemi" ödülünü aldı

Cüneyt Çakır Yılın Hakemi Ödülüne Layık Görüldü
 Fifa kokartlı başarılı hakemlerimizden Cüneyt Çakır Avrupa ve Türkiye'de yönettiği maçların ardından 14. Türkiye Spor Adamları Ödülleri’nde "Yılın Hakemi"  ödülünü aldı

14. Türkiye Spor Adamları Ödülleri’nde "Yılın Hakemi" ödülünü alan FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çakır, "Böylesine güzel bir gecede burada bulunmaktan dolayı ekip arkadaşlarımızla birlikte çok mutluyum. Geçen sene de bu ödülü almıştık. O zaman da inşallah bu ödül uğurlu gelecek demiştik. Bir Şampiyonlar Ligi finali yönettik, Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazandık. İnşallah yine bu gece bize ve Türk hakemlerine şans getirir diye düşünüyorum. İnşallah Türk hakemleri adına çok iyi geçer. Gerçekten çok güzel bir organizasyon. Emeği geçen herkese çok teşekkür etmek lazım. Böyle gecelere Türk sporunda ihtiyacımız var. Bir sporcu için başarısının, emeğinin karşılığını somut bir şekilde almak kadar güzel bir şey yoktur. Bugün ödül alan herkesi tebrik ediyorum" dedi. 
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FIFACüneyt Çakır
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