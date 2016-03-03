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Cüneyt Çakır'ın yolu bu sefer Arabistan Ligine düştü!

Cüneyt Çakır, Suudi Arаbistаn Ligi tаkımlаrındаn El Ahli ile El Shаbаb аrаsındа yapılacak müsаbаkаyı yönеtеcеk

Cüneyt Çakır'ın yolu bu sefer Arabistan Ligine düştü!

 Türk hakem Cüneyt Çakır, Suudi Arabistan Ligi'nde 6 Mart Pazar günü El Ahli ile El Shabab takımları arasında yapılacak maçı yönetecek.

ÖZEL OLARAK DAVET EDİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan Futbol Federasyonunun ve Suudi Arabistan Merkez Hakem Kurulunun başında bulunan eski FIFA kokartlı hakem Howard Webb, Cüneyt Çakır'ı özel olarak davet etti.

YARDIMCILARI DA BELLİ OLDU

Cidde şehrinde pazar günü TSİ 19.45'te başlayacak maçta Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Tarık Ongun ve Alpaslan Dedeş yapacak.

TAKIMLARIN LİGDEKİ DURUMLARI

Ligde 19. hafta öncesinde El Ahli ikinci, El Shabab ise beşinci sırada yer alıyor.
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Cüneyt Çakır
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