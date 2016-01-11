Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Cüneyt Çakır halı saha final maçını yönetti

Ankara'da düzenlenen bir halı saha turnuvası final maçını Fifa kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır yönetti

Cüneyt Çakır halı saha final maçını yönetti

 FIFA Kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, "10 Numara Fiat Şampiyonlar Ligi" turnuvasının finalini yönetti.

Ataşehir Biral Spor Tesisleri'nde, Fiat marka araç kullanıcıları arasında düzenlenen turnuvanın final müsabakasında, Ankara'dan Şahinler Oto ile İzmir temsilcisi Efor Bobinaj takımlarının karşılaştığı final müsabakasını hakem Cüneyt Çakır yönetti.

"BU BİR OYUN, KEYİF ALIN"

Karşılaşma öncesinde oyunculara toplu konuşma yapan Çakır, sporun bir oyun olduğunu ve herkesin bundan keyif alması gerektiğini vurguladı.

Fiat Marka Müdürü Altan Aytaç'ın başlama vuruşunu yaptığı müsabakayı Ankara temsilcisi Şahinler Oto 4-1 kazandı. Turnuvayı kazanan ekip ödül olarak, A Milli Takım'ın 2016 Avrupa Şampiyonası'nda oynayacağı bir karşılaşmayı yerinde izleme hakkına sahip oldu.
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Cüneyt Çakır
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.