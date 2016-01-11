Cüneyt Çakır halı saha final maçını yönetti

FIFA Kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, "10 Numara Fiat Şampiyonlar Ligi" turnuvasının finalini yönetti.



Ataşehir Biral Spor Tesisleri'nde, Fiat marka araç kullanıcıları arasında düzenlenen turnuvanın final müsabakasında, Ankara'dan Şahinler Oto ile İzmir temsilcisi Efor Bobinaj takımlarının karşılaştığı final müsabakasını hakem Cüneyt Çakır yönetti.

"BU BİR OYUN, KEYİF ALIN"

Karşılaşma öncesinde oyunculara toplu konuşma yapan Çakır, sporun bir oyun olduğunu ve herkesin bundan keyif alması gerektiğini vurguladı.

Fiat Marka Müdürü Altan Aytaç'ın başlama vuruşunu yaptığı müsabakayı Ankara temsilcisi Şahinler Oto 4-1 kazandı. Turnuvayı kazanan ekip ödül olarak, A Milli Takım'ın 2016 Avrupa Şampiyonası'nda oynayacağı bir karşılaşmayı yerinde izleme hakkına sahip oldu.