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Cüneyt Çakır dünya gündemine oturdu

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçına, Cüneyt Çakır damga vurdu. Almanlar malubiyet için Cüneyt Çakır'ı suçluyor.

Cüneyt Çakır dünya gündemine oturdu

Şampiyonlar Ligi'nde 1-0'lık galibiyetin rövanşında deplasmanda Bayern Münih'e 2-1 mağlup olan Athletico Madrid adını finale yazdırdı. Kritik maçın hakemi Cüneyt Çakır ise maça damga vuran isim olarak Alman medyasında öne çıktı.

Atletico ve Bayern Munich arasında oynanan UEFA kupasının yarı final maçına hakem Cüneyt Çakır'ın kararları damga vurdu. Madrid ekibinin 1-0 kazandığı maç sonrası Munich başkanı Cüneyt Çakır'ı eleştirirken aynı takımın teknik hocası biz futbolumuza bakmalıyız dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları rövanşı ilk olarak dün Allianz Arena'da sahne aldı. Bayern Münih'in Athletico Madrid'i ağırladığı maçta Alman ekibi rakibini 2-1'lik skorla mağlup etmesine karşın, ilk maç Madrid ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandığı için finale uzanan taraf Simeone ve öğrencileri oldu.

Rummenigge: Kendimizi kandırılmış hissediyoruz

Bayern Münih - Atletico Madrid yarı final mücadelesinin düdüğü ise Cüneyt Çakır'da idi. Madrid ekibinin adını finale yazdırdığı maçta Alman medyası özellikle hakem Cüneyt Çakır'ı eleştiri yağmuruna tuttu. 54. dakikada Athletico Madrid'in Griezmann ile durumu 1-1'e getirdiği pozisyonu ofsayt olarak nitelendiren Alman basını, Çakır'ın maçta kritik hatalar yaptığını savundu.

Öte yandan Bayern Münih Başkanı Karl-Heinz Rummenigge ise maç sonunda yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta Manchester City - Real Madrid karşılaşmasında da Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığını hatırlatarak, kendilerini biraz kandırılmış hissettiklerini söyledi.

54. dakikada Griezman'ın kaydettiği golün ofsayt olduğunu ifade eden Rummenigge, "Penaltı ise dışarıdaydı. Bir hakem yedi gün içinde iki maçta birden görev alıyor. Belki de UEFA işi biraz abartıyor" dedi.

"Hakem ile alakalı değil kendi futbolumuza bakmalıyız"

Bayern Münih Teknik Direktörü Pep Guardiola ile tecrübeli futbolcu Philipp Lahm, Karl-Heinz Rummenigge'nin tam aksine hakem Cüneyt Çakır'a bir eleştiri de bulunmadı.

Aksine hakem ile alakalı bir durum olmadığını ifade eden Lahm, "Biz kendi futbolumuza bakmalıyız" ifadelerini kullandı. Pep Guardiola ise, hakemi değil futbolu konuşmaları gerektiğini söyledi.
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