Cüneyt Çakır'dan Euro 2016 açıklaması

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, EURO 2016 Fransa'da ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyledi.

Boğaziçi Üniversitesi 'Yılın En'leri spor ödülleri töreninde açıklamalarda bulunan UEFA Elit Kategori hakemi Cüneyt Çakır ekibiyle birlikte görev alacakları EURO 2016 Fransa' öncesinde Cihan muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türk halkının duası ve desteğini arkalarında hissettiklerini söyleyen Çakır, "İnşallah bizim katılacağımız 10. büyük turnuva olacak. Gurur verici bir şey. Ülkemizi, Türk futbolunu, Türk hakemliğini ve Türk halkını temsil ediyoruz. Biz sahaya çıktığımız zaman, özellikle büyük turnuvalarda ve büyük maçlarda halkımızın dualarını, desteğini arkamızda hissediyoruz. O da bizim sahadaki en büyük manevi gücümüz oluyor. Gerçekten bu çok önemli. İnşallah bu turnuvada arkadaşlarımla, ekibimle birlikte elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.

"ADIM ADIM İLERLEYECEĞİZ"

FIFA kokartlı hakem Çakır, turnuva öncesinde bir dizi seminere gireceklerini belirterek öncelikle bunlardan geçer not almaları gerektiğini söyledi. Cüneyt Çakır, şöyle devam etti:

"3 tane büyük seminerimiz olacak turnuva öncesinde. Bu seminerlerde atletik testler olacak. Oyun kuralları sınavı olacak. Bunların hepsini başarıyla geçmemiz lazım. En son Dünya Kupası’nda da böyleydi. Bu Avrupa şampiyonası öncesinde de yine büyük seminerleri iyi bir şekilde atlatmak istiyoruz ki turnuva zamanı geldiğinde öncelikle inşallah ilk maçı almayı hak edelim ondan sonra da adım adım gidip her maçı iyi yönetip önümüzü görürüz zaten."

Cihan muhabirinin, 'Hedefte turnuvanın finalini yönetmek var mı?' sorusuna ise başarılı hakem, "Biz hep adım adım gittik bugüne kadar, bundan sonra da böyle olacak hedeflerimiz." cevabını verdi.