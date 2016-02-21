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Cüneyt Çakır'a yeni bir dev görev daha!

FIFA kоkаrtlı hаkеmimiz Cüneyt Çakır, Şаmpiyоnlаr Ligi'ndе oynanacak Barcelona - Arsеnаl kаrşılаşmаsını yönеtеcеk

Cüneyt Çakır'a yeni bir dev görev daha!
 Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında karşı karşıya gelecek olan İngiltere'nin ünlü ekibi Arsenal ile İspanya'nın ünlü ekibi Barcelona arasındaki maçta hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.
ARDA İLE MESUT KARŞI KARŞIYA

UEFA Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre Mesut Özil'in top koşturduğu Arsenal ile Arda Turan'ın formasını giydiği Barcelona arasında 23 Şubat Salı günü oynanacak olan maçın hakemleri belli oldu. Buna göre Arsenal - Barcelona maçında FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır düdük çalacak.

MAÇ İNGİLTERE'DE

Londra'daki Emirates Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak maçta Hakem Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maçta Cem Satman 4. hakem olarak görev yaparken, ekstra yardımcılar ise Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek olarak açıklandı.
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