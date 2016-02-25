Cüneyt Çakır'a önemli bir görev daha!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk için yarışan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Ülker Stadyumu'nda Pazartesi günü saat 20.00'de karşılaşağı kritik mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.



ÇAKIR'IN 4. FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİ

Cüneyt Çakır, daha önce kariyerinde 3 kez Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi yönetti. Bu maçların ikisi berabere sonuçlanırken, birini Fenerbahçe kazandı. Çakır, Beşiktaş-Galatasaray ve Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinde de 15 kez görev aldı.

Fenerbahçe, Çakır'ın yönettiği 11 derbide 6 kez kazanırken, Beşiktaş 10 maçta sadece 1 kez galip gelebildi.

KARTKOLİK ÇAKIR

Cüneyt Çakır, yönettiği derbi maçlarda Fenerbahçe'ye ve rakiplerine 7 kırmızı kart gösterirken, Beşiktaş'a 3, rakiplerine ise 1 kez kırmızı kart çıkardı. Toplamda ise Cüneyt Çakır yönetiminde Fenerbahçe'nin rakipleri 13 kırmızı kart görürken, Beşiktaş'ın rakipleri 4 kırmızı kart gördü.