Cüneyt Çakır 2015 yılının en iyi 3. hakemi oldu

IFFHS'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 50 ülkeden gazeteci ve uzmanların katılımıyla bu yıl 29. kez düzenlenen oylamada, 2015 yılının en iyi hakemi, teknik direktörü ve oyun kurucusu belirlendi. Oylamada 80 puan elde eden İtalyan Nicola Rizzoli, üst üste 2. defa yılın hakemi olarak gösterildi. İngiliz Martin Atkinson 72 puanla ikinci, Cüneyt Çakır ise 71 puanla üçüncü oldu.

Oylamada yer alan hakemler şöyle sıralandı:

1 Nicola Rizzoli (İtalya) 80 puan 2 Martin Atkinson (İngiltere) 72 puan 3 Cüneyt Çakır (Türkiye) 71 puan 4 Felix Brych (Almanya) 59 puan 5 Bjorn Kuipers (Hollanda) 35 puan 6 Marc Clattenburg (İngiltere) 24 puan 7 Wilmar Roldan (Kolombiya) 21 puan 8 Jonas Eriksson (İsveç) 14 puan 9 Carlos Velasco Carballo (İspanya) 11 puan 10 Ben Williams (Avustralya) 6 puan



En iyi oyun kurucu Messi

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, IFFHS'nin oylamasında 2015 yılının en iyi oyun kurucusu seçildi.

Kariyerinde 4 kez FIFA Altın Top ödülü kazanan Messi, oylamada 168 puanla rakiplerinin açık ara önünde birinciliği elde etti. Messi'nin ardından 91 puanla takım arkadaşı Andres Iniesta ve 54 puanla Juventus'tan ABD'nin New York City takımına transfer olan Andrea Pirlo sıralandı.

Yılın en iyi oyun kurucusu oylamasında sıralama şöyle:

1 Lionel Messi (Arjantin/Barcelona) 168 puan 2 Andres Iniesta (İspanya/Barcelona) 91 puan 3 Andrea Pirlo (İtalya/Juventus/New York City) 54 puan 4 Eden Hazard (Belçika/Chelsea) 22 puan Kevin De Bruyne (Belçika/Wolfsburg/Manchester City) 22 puan 6 Yaya Toure (Fildişi Sahili/Manchester City) 13 puan 7 Toni Kroos (Almanya/Real Madrid) 11 puan Luka Modric (Hırvatistan/Real Madrid) 11 puan 9 James Rodriguez (Kolombiya/Real Madrid) 10 puan Javier Pastore (Arjantin/Paris Saint-Germain) 10 puan



En iyi teknik direktör Luis Enrique

IFFHS'nin diğer bir oylamasında ise Barcelona'nın çalıştırıcısı Luis Enrique, 2015'in en iyi teknik direktörü olarak belirlendi.

İspanyol teknik adam Luis Enrique, 165 puan topladığı oylamada, 86 puana sahip Bayern Münih'in İspanyol teknik direktörü Josep Guardiola'yı geride bıraktı. Juventus'un İtalyan teknik adamı Massimiliano Allegri ise 43 puanla üçüncü sırayı aldı.

Yılın teknik direktörü sıralaması şu şekilde: