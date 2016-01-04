Cüneyt Çakır 2015 yılının en iyi 3. hakemi oldu

IFFHS'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 50 ülkeden gazeteci ve uzmanların katılımıyla bu yıl 29. kez düzenlenen oylamada, 2015 yılının en iyi hakemi, teknik direktörü ve oyun kurucusu belirlendi. Oylamada 80 puan elde eden İtalyan Nicola Rizzoli, üst üste 2. defa yılın hakemi olarak gösterildi. İngiliz Martin Atkinson 72 puanla ikinci, Cüneyt Çakır ise 71 puanla üçüncü oldu.
Oylamada yer alan hakemler şöyle sıralandı:
|1
|Nicola Rizzoli (İtalya)
|80 puan
|2
|Martin Atkinson (İngiltere)
|72 puan
|3
|Cüneyt Çakır (Türkiye)
|71 puan
|4
|Felix Brych (Almanya)
|59 puan
|5
|Bjorn Kuipers (Hollanda)
|35 puan
|6
|Marc Clattenburg (İngiltere)
|24 puan
|7
|Wilmar Roldan (Kolombiya)
|21 puan
|8
|Jonas Eriksson (İsveç)
|14 puan
|9
|Carlos Velasco Carballo (İspanya)
|11 puan
|10
|Ben Williams (Avustralya)
|6 puan
En iyi oyun kurucu Messi
Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, IFFHS'nin oylamasında 2015 yılının en iyi oyun kurucusu seçildi.
Kariyerinde 4 kez FIFA Altın Top ödülü kazanan Messi, oylamada 168 puanla rakiplerinin açık ara önünde birinciliği elde etti. Messi'nin ardından 91 puanla takım arkadaşı Andres Iniesta ve 54 puanla Juventus'tan ABD'nin New York City takımına transfer olan Andrea Pirlo sıralandı.
Yılın en iyi oyun kurucusu oylamasında sıralama şöyle:
|1
|Lionel Messi (Arjantin/Barcelona)
|168 puan
|2
|Andres Iniesta (İspanya/Barcelona)
|91 puan
|3
|Andrea Pirlo (İtalya/Juventus/New York City)
|54 puan
|4
|Eden Hazard (Belçika/Chelsea)
|22 puan
|Kevin De Bruyne (Belçika/Wolfsburg/Manchester City)
|22 puan
|6
|Yaya Toure (Fildişi Sahili/Manchester City)
|13 puan
|7
|Toni Kroos (Almanya/Real Madrid)
|11 puan
|Luka Modric (Hırvatistan/Real Madrid)
|11 puan
|9
|James Rodriguez (Kolombiya/Real Madrid)
|10 puan
|Javier Pastore (Arjantin/Paris Saint-Germain)
|10 puan
En iyi teknik direktör Luis Enrique
IFFHS'nin diğer bir oylamasında ise Barcelona'nın çalıştırıcısı Luis Enrique, 2015'in en iyi teknik direktörü olarak belirlendi.
İspanyol teknik adam Luis Enrique, 165 puan topladığı oylamada, 86 puana sahip Bayern Münih'in İspanyol teknik direktörü Josep Guardiola'yı geride bıraktı. Juventus'un İtalyan teknik adamı Massimiliano Allegri ise 43 puanla üçüncü sırayı aldı.
Yılın teknik direktörü sıralaması şu şekilde:
|1
|Luis Enrique (İspanya/Barcelona)
|165 puan
|2
|Josep Guardiola (İspanya/Bayern Münih)
|86 puan
|3
|Massimiliano Allegri (İtalya/Juventus)
|43 puan
|4
|Unai Emery (İspanya/Sevilla)
|39 puan
|5
|Marcello Gallardo (Arjantin/River Plate)
|33 puan
|6
|Carlo Ancelotti (İtalya/Real Madrid)
|19 puan
|7
|Diego Simeone (Arjantin/Atletico Madrid)
|12 puan
|8
|Dieter Hecking (Almanya/Wolfsburg)
|6 puan
|9
|Laurent Blanc (Fransa/Paris Saint-Germain)
|5 puan
|10
|Miron Markevich (Ukrayna/Dnipro)
|4 puan