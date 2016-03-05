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Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray için devrede!

Gаlаtаsаrаy'ın 1 yıl mеn cеzаsı sоnrаsı UEFA'yı uyаrаn Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dursun Özbek'i arayarak "Devlet yаnınızdа, nе gеrеkirsе yаpаrız. "dеdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray için devrede!

 Fildişi Sahilleri, Gine, Nijerya ve Gana'yı kapsayan ziyareti sırasında Galatasaray'a Finansal Fair-Play kuralları gereği bir maç Avrupa'dan men cezası aldığını öğrenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok sinirlendiği öğrenildi.

"BÖYLE CEZA MI OLUR"

Nijerya'da bir resepsiyonda cezayı öğrenen Erdoğan'ın, "Böyle ceza mı olur? 20-25 milyon taraftarı olan bir kulübe ceza kesmek o kadar kolay mı? Ceza verilecekse kulübe değil, hataları yapan yöneticilere vermek gerekir" dediği belirtildi.

"DEVLET OLARAK YANINIZDAYIZ"

Afrika seyahatinden dün dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan sıcağı sıcağına G.Saray Başkanı Dursun Özbek'i de arayıp, "Devlet olarak yanınızdayız. Ne gerekirse yapalım. Galatasaray gibi Avrupa'da her zaman ses getiren bir takıma ceza verilmesini aklım almıyor" dediği öğrenildi.

ÖZBEK'TEN TEŞEKKÜR

Başkan Dursun Özbek'in de, "İlginiz için teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım. Biz kulüp olarak gereğini yapıyoruz. Kulübün ekonomik olarak düze çıkması için gerekli önlemleri alıyoruz" dediği öğrenildi.
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