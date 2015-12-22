CSKA Moskova Andrey Vatutin'e şok saldırı

Kimliği belirsiz kişilerin CSKA MoskovaBasketbol Takımı Başkanı Andrey Vatutin’e saldırdığı iddia edildi. Ria Novosti, emniyetteki kaynağına dayandırdığı habere göre Vatutin, pazartesi günü saat 22.00 sularında mağazadan çıkarak arabasına giderken kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. Saldırganlar, Vatutin’i plastik çekiçle dövdüğü iddia edildi.
Kafasına darbe alan ve ellerinden yaralanan Vatutin’in çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Emniyet, belirtilen adreste benzer olayın yaşandığı doğrularken saldırıya uğrayan kişinin kimliğini açıklamadı.
Öte yandan CSKA Moskova’dan olayla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.