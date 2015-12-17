Cristiano Ronaldo'nun Paris Saint-Germain açıklaması kafaları karıştırdı

AS'a konuşan Ronaldo, Paris'in çok güzel bir şehir olduğunu ve birçok kez orada bulunduğunu söylerken, "Ancak bana göre bir şehir değil. Orada aile işlerim var yine yaşamayı hiç düşünmedim. Madrid'i Paris'e tercih ederim" şeklinde konuştu.

Ronaldo, "Yine de bir gün belki fikrim değişebilir. Belki bir Paris'te yaşayan bir kız arkadaşım olur ve orada daha çok vakit geçiririm" diyerek açık kapı bırakmayı da ihmal etmedi.

Bu sezon Real Madrid forması ile 21 maçta 21 gol atan Ronaldo'nun sezon sonunda PSG'ye transfer olacağı söylentileri ayyuka çıkmıştı.