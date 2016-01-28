Cristiano Ronaldo Yatırımda Rekor Kırdı

Daha önce Portekiz'de bir otel grubuna ortak olarak adından söz ettiren Real Madrid'in süper yıldızı Cristiano Ronaldo'nun son gayrimenkul yatırımı daha da konuşulacak cinsten.





140 MİLYON EURO'LUK YATIRIM

New York'taki Trump Tower'dan 16 milyon Euro ödeyerek bir daire de satın alan Portekizli yıldız, bu defa rotasını Monte Carlo'ya çevirdi. Proto Group'un yaptığı açıklamaya göre Ronaldo, 140 milyon Euro değerinde bir yatırım yaparak Monte Carlo'da yapılacak yeni bir otele ortak olacak.

TRUMP'IN ORTAĞI OLDU

Bu yatırımın bir diğer ilginç tarafı ise şu anda ABD başkan adaylığı için yarışan Donald Trump'ın da Proto Group'un ortaklarından olması. Böylece Ronaldo, ABD başkanlığı hayalleri kuran Trump'ın hem müşterisi hem ortağı oldu.