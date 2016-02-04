Cristiano Ronaldo'nun yeni reklam filmi tık rekoru kırıyor

Dünya devi Real Madrid'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, son reklam filmiyle büyük yankı uyandırdı.



BEKLEMEDİĞİ BİR OLAYLA KARŞILAŞTI

Bir Fransız telekomünikasyon şirketi çin kameralar karşısına geçen Ronaldo, reklamda karşı penceredeki kadını etkilemek için gömleğini çıkarmak istediği anda beklemediği bir olayla karşılaştı!.. Tüm dünyada büyük ilgi gören reklam filmi daha ilk gününde yüzbinlerce kişi tarafından seyredildi.