Cristiano Ronaldo'nun yeni reklam filmi tık rekoru kırıyor

Dünya devi Real Madrid'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, son reklam filmiyle büyük yankı uyandırdı.
Dünya devi Real Madrid'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, son reklam filmiyle büyük yankı uyandırdı.
Real Madrid'in süper yıldızı Cristiano Ronaldo oynadığı reklam filminde komik rolü ile sosyal medyada tık rekoru kırıyor, videoda kur yaparken görülen başarılı oyuncu sonrasında düştüğü komik durum dolayısı ile izleyiciyi kahkahaya boğuyor
04 Şubat 2016 Perşembe 09:25
Dünya devi Real Madrid'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, son reklam filmiyle büyük yankı uyandırdı.