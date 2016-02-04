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Cristiano Ronaldo'nun yeni reklam filmi tık rekoru kırıyor

Real Madrid'in süper yıldızı Cristiano Ronaldo oynadığı reklam filminde komik rolü ile sosyal medyada tık rekoru kırıyor, videoda kur yaparken görülen başarılı oyuncu sonrasında düştüğü komik durum dolayısı ile izleyiciyi kahkahaya boğuyor

Cristiano Ronaldo'nun yeni reklam filmi tık rekoru kırıyor

 Dünya devi Real Madrid'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, son reklam filmiyle büyük yankı uyandırdı.

BEKLEMEDİĞİ BİR OLAYLA KARŞILAŞTI

Bir Fransız telekomünikasyon şirketi çin kameralar karşısına geçen Ronaldo, reklamda karşı penceredeki kadını etkilemek için gömleğini çıkarmak istediği anda beklemediği bir olayla karşılaştı!.. Tüm dünyada büyük ilgi gören reklam filmi daha ilk gününde yüzbinlerce kişi tarafından seyredildi.
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