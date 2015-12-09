Cristiano Ronaldo Lionel Messi'nin rekorununu peşinde!

Malmö karşısında 39 ila 50. dakikalar arasında attığı 3 gol ile hat-trick yapan Cristiano Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi'nde Lionel Messi'yi yakalamaya çok yaklaştı.



Portekizli futbolcu kariyerinde 4. defa Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta hat-trick yaparken, Lionel Messi 5 hat-trick ile en fazla hat-trick rekorunu elinde bulunduruyor.



Öte yandan frikik ile ağları havalandıran Ronaldo tunuvada 10.frikik golünü atarken, bu golleri 146 şut ile attı. Ronado ile birlikte ilk sırayı paylaşan Juninho ise 97 şutta 10 frikik golü attı.