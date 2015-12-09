Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Cristiano Ronaldo Lionel Messi'nin rekorununu peşinde!

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, Messi'nin rekoruna göz dikmiş durumda. Şampiyonlar Lig'inde 5 kere hat-rick yapan Messi'nin ardından ikinci durumda bulunan Ronaldo'nun 3 hat-rick i bulunuyor.

Cristiano Ronaldo Lionel Messi'nin rekorununu peşinde!

Malmö karşısında 39 ila 50. dakikalar arasında attığı 3 gol ile hat-trick yapan Cristiano Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi'nde Lionel Messi'yi yakalamaya çok yaklaştı.

Portekizli futbolcu kariyerinde 4. defa Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta hat-trick yaparken, Lionel Messi 5 hat-trick ile en fazla hat-trick rekorunu elinde bulunduruyor.

Öte yandan frikik ile ağları havalandıran Ronaldo tunuvada 10.frikik golünü atarken, bu golleri 146 şut ile attı. Ronado ile birlikte ilk sırayı paylaşan Juninho ise 97 şutta 10 frikik golü attı.

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Real MadridŞampiyonlar LigiCristiano RonaldoLionel Messi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.