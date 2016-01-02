Cristiano Ronaldo'dan annesine servet değerinde hediye

Dünyanın en çok kazanan futbolcularından biri olan ve ünlü Amerikan ekonomi dergisi Forbes'a göre 2015'te yaklaşık 70 milyon Euro kazanan Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, annesini unutmadı.





82 BİN EURO'LUK OYUNCAK

Yıldız oyuncu, annesi Dolores Eveiro'ya doğum günü hediyesi olarak yaklaşık 82 bin Euro değerinde Porsche Boxter araba hediye etti.

"OĞLUMUN ARMAĞANI YENİ OYUNCAĞIM"

Portekizli oyuncunun annesi Dolores Eveiro, instagram hesabından oğlunun hediyesini paylaştı. Cristiano Ronaldo'nun beyaz bir Porsche hediye ettiği annesi, "Oğlumun bana armağanı olan yeni oyuncağım" yazdı.