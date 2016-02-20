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Cristiano Ronaldo çapkınlıkta sınır tanımıyor!

Kоlоmbiyаlı mоdеl Nаtаly Rincоn, nоеli Rоnаldо'yа birliktе gеçirdiklеrini söylerken "Çоk etkileyici dаns еdiyоrdu. "dеdi

Cristiano Ronaldo çapkınlıkta sınır tanımıyor!

 Kolombiyalı manken Nataly Rincon, noeli Cristiano Ronaldo ile geçirdiğini söyledi ve çarpıcı ifadeler kullandı.

"RONALDO'YLA BAKIŞTIK, MASAMA BİR ŞEYLER GÖNDERDİ"

Ülkesinde bir dergiye röportaj veren Güney Amerikalı güzel, Portekizli yıldız ile bir restoranda karşılaştıklarını ve Ronaldo ile burada yakınlaştıklarını söyledi. Ronaldo'nun yan masasında oturduğunu söyeyen Rincon bakıştıklarını ve ardından yıldız futbolcunun masasına bir şeyler göndererek kendisiyle tanışmak için masasına geldiğni söyledi.
"ÇOK ETKİLEYİCİ DANS EDİYORDU"

Rincon, "Çok flörtözdü. Masama gelerek beni tanımak istediğini söyledi. Oradaki diğer kadınlar onun yakasını bırakmıyordu ben de oradan ayrılmak istediğimi söyedim. Onun oteline gidip gitmediğimi söylemeyeceğim ama gece 2:30'da ayrıldık. Alkol vardı. Mutluydum. Önümde dans etti ve nasıl dans ediyorum diye sordu. Çok etkileyici dans ediyordu. Bana Kolombiya hakkında daha çok şey bilmek istediğini söyledi" ifadelerini kullandı.
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Cristiano Ronaldo
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