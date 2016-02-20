Cristiano Ronaldo çapkınlıkta sınır tanımıyor!

Kolombiyalı manken Nataly Rincon, noeli Cristiano Ronaldo ile geçirdiğini söyledi ve çarpıcı ifadeler kullandı.



"RONALDO'YLA BAKIŞTIK, MASAMA BİR ŞEYLER GÖNDERDİ"

Ülkesinde bir dergiye röportaj veren Güney Amerikalı güzel, Portekizli yıldız ile bir restoranda karşılaştıklarını ve Ronaldo ile burada yakınlaştıklarını söyledi. Ronaldo'nun yan masasında oturduğunu söyeyen Rincon bakıştıklarını ve ardından yıldız futbolcunun masasına bir şeyler göndererek kendisiyle tanışmak için masasına geldiğni söyledi.

"ÇOK ETKİLEYİCİ DANS EDİYORDU"